Polizei verhindert rechtsextremistisches Konzert in Freudenstadt

1 Ein Konzert zweier rechtsextremistischer Musiker hat die Polizei in Freudenstadt verhindert. (Symbolfoto) Foto: PeopleImages.com - Yuri A/ Shutterstock

Die Polizei hat am vergangenen Wochenende in Freudenstadt ein rechtsextremistisches Konzert in einer Freudenstädter Gaststätte verhindert. Den beteiligten Musikern wurde ein Aufenthaltsverbot ausgesprochen.









Link kopiert



In einem Lokal in Freudenstadt war am vergangenen Abend ein Konzert geplant gewesen, auf dem offenbar rechtsextremistischen Sängern eine Bühne geboten werden sollte. Erwartet wurden zwei Musiker, die für entsprechendes Liedgut bekannt waren.