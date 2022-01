3 Zwei Streifenwagen und ein Mannschaftsbus auf dem Flößerwasen: Einsatz zur Durchsetzung des Ansammlungsverbotes in Horb Foto: Lück

Sechs Polizisten und ein Ordnungshüter haben am Dienstagabend zwei mutmaßliche "Spaziergänger" gegen die Corona-Maßnahmen vor dem Schwarzwälder Boten umkreist. Personalien-Kontrolle. Weil in Horb ein Ansammlungsverbot gilt. Nagold hält das für kontraproduktiv, Freudenstadts OB Julian Osswald (CDU) sagt: "Der Aufwand ist zu groß!"















Horb - Dienstagabend, 18 Uhr. In der Stadt kursieren Gerüchte: Heute kommt es zum großen Spaziergang. In Chatgruppen sollen Treffpunkte mitgeteilt worden sein. Am Montagabend hatte ein massives Polizeiaufgebot (40 Polizisten) auf dem Flößerwasen den geplanten Corona-Protest unterbunden. Auf dem Fußweg vor dem Schwarzwälder Boten sind am Dienstagabend nun fünf mutmaßliche "Spaziergänger". Einer sagt: "Die anderen wollen sich an der Dualen Hochschule treffen!"