Verbindungsstraße kommt: Kieswerk Riedmatten in Meißenheim nimmt Gestalt an

Die Planungen für das Kieswerk Riedmatten in Meißenheim schreiten voran. Jetzt sind zusätzliche Bohrungen geplant. Auch die Verkehrsanbindung wird vorbereitet.
Das geplante Kieswerk im Gewann Riedmatten macht weitere Fortschritte. Im Zuge der Vorbereitung des Vorhabens plant die Firma Zürcher Bau die Durchführung von zwei zusätzlichen Rammkernbohrungen bis in eine Tiefe von 20 Metern. Mit den Baugrunduntersuchungen sollen die Boden- und Grundwasserverhältnisse für die spätere Errichtung des Kieswerks näher untersucht werden.