Verbindungsstraße kommt: Kieswerk Riedmatten in Meißenheim nimmt Gestalt an

Die Planungen für das Kieswerk Riedmatten in Meißenheim schreiten voran. Jetzt sind zusätzliche Bohrungen geplant. Auch die Verkehrsanbindung wird vorbereitet.

Das geplante Kieswerk im Gewann Riedmatten macht weitere Fortschritte. Im Zuge der Vorbereitung des Vorhabens plant die Firma Zürcher Bau die Durchführung von zwei zusätzlichen Rammkernbohrungen bis in eine Tiefe von 20 Metern. Mit den Baugrunduntersuchungen sollen die Boden- und Grundwasserverhältnisse für die spätere Errichtung des Kieswerks näher untersucht werden.

Nach Angaben von Zürcher werden die Bohrungen voraussichtlich bis in die grundwassergesättigte Bodenzone reichen. Die Bodenproben sollen mit einem Bohrdurchmesser von maximal 27,3 Zentimetern entnommen werden. Anschließend werden die Bohrlöcher mit einem Kies-Sand-Gemisch sowie Quellton wieder verschlossen.

Darüber wurde in der Gemeinderatssitzung informiert. Die Räte stimmten dem Antrag zu, dass das Unternehmen Bohrungen zur Baugrunderkundung betreiben darf. Bereits im Jahr 2021 waren auf dem Gelände vier Bohrungen bis zu einer Tiefe von zehn Metern durchgeführt worden.

Zielführungsstraße zwischen Meißenheim und Ichenheim

Ein wesentlicher Bestandteil der Vereinbarungen zwischen der Gemeinde und Unternehmen ist die Herstellung einer Zielführungsstraße vom künftigen Kieswerk bis zur Verbindungsstraße zwischen Meißenheim und Ichenheim. Den Unterbau der Straße stellt die Firma Zürcher auf eigene Kosten her, während die Gemeinde die Asphaltdecke finanzieren wird.

Für die erforderlichen Straßenbauarbeiten wurden die Leistungen öffentlich ausgeschrieben. Sechs Unternehmen reichten Angebote ein. Das günstigste Angebot kam von der Firma Vogel Bau aus Lahr. Nach Prüfung durch das Ingenieurbüro Kappis wurde das Angebot als wirtschaftlich bewertet.

Der Meißenheimer Gemeinderat folgte der Empfehlung und vergab den Auftrag für die Asphaltarbeiten sowie weitere Arbeiten im Zusammenhang mit der Anbindung der Waldstraße. Die Auftragssumme beläuft sich auf rund 606.000 Euro brutto.

Mit den geplanten Baugrunduntersuchungen und der Vergabe der Erschließungsarbeiten werden nun weitere Voraussetzungen für die Realisierung des seit Jahren diskutierten Kieswerkprojekts geschaffen. Bis zur tatsächlichen Aufnahme des Kiesabbaus sind zwar noch weitere Schritte erforderlich, die jüngsten Entscheidungen zeigen jedoch, dass die Planungen weiter voranschreiten.

Seit fast 30 Jahren wird Kies und Sand entnommen

Die Geschichte des Projekts reicht mittlerweile fast drei Jahrzehnte zurück. Der erste Antrag zur Auskiesung im Gewann Riedmatten wurde bereits im Februar 1996 bei der Gemeinde Meißenheim eingereicht. Es folgten ein Vorvertrag zwischen der Gemeinde und der Firma Zürcher im Jahr 2000 sowie ein Pachtvertrag zur Gewinnung von Sand und Kies im Jahr 2011. Das Regierungspräsidium Freiburg hatte bereits bestätigt, dass das Vorhaben nach dem Straßengesetz Baden-Württemberg weder planfeststellungs- noch genehmigungspflichtig ist. Zudem wurde im Jahr 2014 auf die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung verzichtet. Nach jahrelanger Auswertung entschied das Regierungspräsidium Freiburg am 24. Oktober 2025, dass das Projekt alle rechtlichen Hürden genommen hat und nun offiziell betrieben und gebaut werden darf.