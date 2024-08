Verbindung zum Kalifatstaat: Wann wird den sechs Blumbergern der Prozess gemacht?

1 In der Blumberger Espenstraße befindet sich eines der Gebäude, die bei der Hausdurchsuchung der Kriminalpolizei im November 2022 im Visier der Ermittler sind. Mittlerweile steht es zum Verkauf. Foto: Conny Hahn

Sechs Angeklagte müssen sich vor dem Oberlandesgericht in Karlsruhe wegen einer möglichen Verbindung zur Organisation Kalifatstaat verantworten. Das Beweismaterial stammt von einer Razzia in Blumberg.









Es ist früh am Morgen an diesem Mittwoch im November. Tags darauf fallen die ersten Schneeflocken in Blumberg. Das wird jedoch in der Stadt nicht so in Erinnerung bleiben, wie der Polizeieinsatz am 30. November. Autos kommen gefahren, vermummte Beamte steigen aus und verschaffen sich Zugang zu sechs verschiedenen Gebäuden im Stadtbezirk Blumberg.