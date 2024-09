Verbindung zu Reuß-Gruppe: Jettinger soll von Umsturzplänen gewusst haben

1 Im Juni gab es eine länderübergreifende Aktion. Das Foto zeigt den damaligen Einsatz in Althengstett. Foto: Thomas Fritsch

Ein 45-jähriger Jettinger steht im Verdacht, von den mutmaßlichen Umsturzplänen der Gruppe um Prinz Reuß gewusst und dies nicht gemeldet zu haben. Am Mittwochmorgen fand eine größere Durchsuchungsaktion bei dem Verdächtigen statt.









Die Durchsuchung bei dem 45-Jährigen in Jettingen wurde von Kräften des Polizeipräsidiums Ludwigsburg durchgeführt, wie diese in einer gemeinsamen Erklärung mit der Generalstaatsanwalt Stuttgart am Vormittag mitteilte. An den Durchsuchungsmaßnahmen waren demnach auch ein Spezialeinsatzkommando der Polizei sowie die Waffenbehörde des Landratsamts Böblingen beteiligt.