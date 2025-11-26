Verbindung Rottweil und Schweiz: Hoher Besuch in Rottweil

Kocsis ist seit Juni dieses Jahres im Amt und zuvor am Schweizerischen Generalkonsulat in Shanghai tätig gewesen. Bei seinem Antrittsbesuch in Rottweil standen die traditionsreichen und vielfältigen Verbindungen zwischen der ältesten Stadt Baden-Württembergs und der Eidgenossenschaft im Mittelpunkt. Als besonderes Zeichen dieser Freundschaft wurde dem Generalkonsul die Urkunde des „Ewigen Bundes“ präsentiert – ein über 500 Jahre altes Dokument, das die enge Verbundenheit Rottweils mit der Schweiz belegt.

Der Generalkonsul trug sich mit großer Freude und spürbarer Wertschätzung in das Goldene Buch der Stadt Rottweil ein. „Es ist mir eine große Ehre, dieses traditionsreiche Dokument zu sehen und mich in das Goldene Buch der Stadt Rottweil einzutragen. Ich war beeindruckt, wie lebendig die Schweiz in der historischen Innenstadt Rottweils präsent ist – ich komme sicher gerne wieder“, sagte Generalkonsul Istvan Kocsis.

„Mehr als ein Nachbarland“

Auch die Zukunft kam zur Sprache: Im Rahmen eines Besuchs bei der Landesgartenschau GmbH stellte die Stadt ihre Idee vor, die Verbundenheit mit der Schweiz im Ausstellungsjahr sichtbar zu machen. Der Generalkonsul zeigte sich offen gegenüber diesem Vorhaben und signalisierte, die Stadt in geeigneter Weise dabei zu unterstützen.

Oberbürgermeister Christian Ruf betonte: „Die Schweiz ist für Rottweil weit mehr als ein Nachbarland – sie ist ein verlässlicher Partner, mit dem uns seit Jahrhunderten Freundschaft und gegenseitige Wertschätzung verbinden.

Unsere Empfehlung für Sie Rottweil Der "Ewige Bund" hält 500 Jahre Jubiläum: Schweizer Generalkonsul in Rottweil zu Besuch

Der Besuch von Generalkonsul Kocsis unterstreicht, wie lebendig diese Beziehungen sind und welch große Bedeutung sie auch für die Zukunft haben.“ Bereits im Jahr 1519 hatte die Stadt Rottweil einen „Ewigen Bund“ mit der alten Eidgenossenschaft geschlossen. 500 Jahre später wurde an diese alte Verbindung beim Stadtfest 2019 im Rahmen eines Festakts erinnert, zahlreiche Vertreter der Schweizer Kantone waren zu diesem Anlass angereist.

Verhältnis wurde gestärkt

Zum Abschluss sprach Oberbürgermeister Ruf zudem eine herzliche mündliche Einladung an den Generalkonsul aus, Rottweil während der Fasnet zu besuchen und den historischen Narrensprung mitzuerleben. Die Bande zwischen Rottweil und der Schweiz zeigen sich auf vielen Ebenen: in den Deutsch-Schweizerischen Literaturtagen, in der Städtepartnerschaft mit Brugg im Aargau und in zahlreichen weiteren Projekten und Begegnungen. Mit dem Besuch des neuen Generalkonsuls wurde dieses gute nachbarschaftliche Verhältnis erneut gestärkt und weiter vertieft.