Verbindung Rottweil und Schweiz: Hoher Besuch in Rottweil

Der neue Generalkonsul der Schweizer Eidgenossenschaft in Stuttgart, Istvan Kocsis, hat Oberbürgermeister Christian Ruf zu seinem offiziellen Antrittsbesuch aufgesucht.
Kocsis ist seit Juni dieses Jahres im Amt und zuvor am Schweizerischen Generalkonsulat in Shanghai tätig gewesen. Bei seinem Antrittsbesuch in Rottweil standen die traditionsreichen und vielfältigen Verbindungen zwischen der ältesten Stadt Baden-Württembergs und der Eidgenossenschaft im Mittelpunkt. Als besonderes Zeichen dieser Freundschaft wurde dem Generalkonsul die Urkunde des „Ewigen Bundes“ präsentiert – ein über 500 Jahre altes Dokument, das die enge Verbundenheit Rottweils mit der Schweiz belegt.