Verbandswerkhof Schönau: Räte enttäuscht – Einsparungen nicht so hoch wie gewünscht

„Mehr Sparen geht nicht mehr“, machte Bauamtsleiter Axel Lais in Sachen Schönauer Verbandswerkhof mehr als deutlich.
„Geht es noch günstiger?“ – dies war die dominierende Frage in Sachen Verbandswerkhof und ihre Beantwortung nahm auch den größten Raum in der Sitzung des Gemeinderats am Montag ein. Nicht ganz leicht hatten es die Räte Alexander Knobel gemacht, der als Stellvertreter Bürgermeister Peter Schelshorn vertrat. Bevor sie über den Bauantrag zum Neubau des Verbandswerkhofs beschließen sollten, wollten sie den Punkt zur finalen Abstimmung über die Gestaltung vorziehen. Die Verwaltung war in der Sitzung am 20. April beauftragt worden, denkbare Einsparmöglichkeiten mit dem Planer zu besprechen und präsentierte nun das Ergebnis. Allen voran betonte Björn Büchele (SPD), dass zu wenige Einsparungen vorgenommen worden seien.