Verbandsversammlung in Alpirsbach: Kreis-Feuerwehren bringen 70 Prozent der Jugendlichen „nicht ins Ziel“

Zur Verbandsversammlung der Feuerwehren im Kreis Freudenstadt trafen sich deren Kommandanten in Alpirsbach. Auch Ehrungen standen an.

Zur Verbandsversammlung des Kreisfeuerwehrverbands Freudenstadt begrüßte dessen Vorsitzender Maik Zinser zahlreiche Ehrengäste – darunter Landrat Andreas Junt, Kreisbrandmeister Daniel Schwaderer, Michael Wegel, Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbands, und Bürgermeister aus dem Kreis – sowie Vertreter der gesamten Blaulichtfamilie im Haus des Gastes in Alpirsbach. Zinser dankte allen Spendern und Förderern, die dafür sorgten, dass der Kreisfeuerwehrband auf einem soliden finanziellen Fundament stehe.

Ende 2025 zählte der Verband laut Zinser 2180 aktive Einsatzkräfte. Die Jugendfeuerwehren hatten zum Stichtag 685 Kinder und Jugendliche in ihren Reihen. 37 Jugendliche wurden von den Einsatzabteilungen übernommen.

Bei aller positiven Entwicklung dürfe nicht übersehen werden, dass im Verlauf der Zugehörigkeit zu Kinder- und Jugendfeuerwehren ein Großteil die Wehren wieder verlasse. „So konnten wir 70 Prozent nicht ins Ziel bringen“, sagte Zinser. Das sei ein bedauerlicher Wert, der selbst über dem Landesdurchschnitt von rund 60 Prozent liege. Umso mehr schätze man die engagierte Führung der Kreisjugendfeuerwehr.

6,6 Prozent Frauenanteil

Der Frauenanteil in den Einsatzabteilungen habe inzwischen eine Quote von 6,6 Prozent erreicht. Die Alters- und Ehrenabteilung sei mit 480 Mitgliedern stabil geblieben.

Zinser ging in seiner Rede auch auf die Anpassung der Altersgrenzen und die soziale Absicherung der Feuerwehrleute ein. Man verfolge gespannt die politische Umsetzung, so Zinser auch mit Blick auf die anwesenden CDU-Bundes- und Landtagsabgeordneten Klaus Mack und Katrin Schindele.

Erster Verbandstag für Schwaderer

Ein wichtiges Anliegen bleibe die soziale Absicherung der Feuerwehrangehörigen. Aufgewertet werden laut Zinser Ehrungen mit Dienstzeiten von 40 und 50 Jahren. Statt Weinpräsenten erhalten die Geehrten vom Kreisverband einen Gutschein für einen Wochenendaufenthalt im Feuerwehrhotel Sankt Florian am Titisee.

Einen besonderen Dank richtete Zinser an seine Vorstandskollegen Jürgen Brendle und Franz Wittig sowie – in Abwesenheit – den ehemaligen Kreisbrandmeister Frank Jahraus. Die Zusammenarbeit zwischen dessen Nachfolger Daniel Schwaderer und dem Verband funktioniere auch in neuer Zusammensetzung gut. Zinser dankte allen Feuerwehrangehörigen im Landkreis Freudenstadt, die durch ihre Bereitschaft und ihren Einsatz zu einem stabilen, sicheren und wohlgeordneten Gemeinwesen beitragen würden.

Der neue Kreisbrandmeister Daniel Schwaderer (Mitte) bei seiner ersten Verbandsversammlung mit Klaus Mack, Maik Zinser, Landrat Andreas Junt und Katrin Schindele (von links) Foto: Lothar Schwark

Der neue Kreisbrandmeister Daniel Schwaderer ging in seinem Grußwort auf das Märchen „ Das kalte Herz ein“. Der wahre Wert einer Gemeinschaft sei nicht der Besitz, sondern die Menschlichkeit. Stärke, Zusammenhalt, Vertrauen, Mut und Tatkraft förderten eine Gemeinschaft, so Schwaderer.

In weiteren Grußworten betonten Bundestagsabgeordneter Klaus Mack, die gastgebende Bürgermeisterin Vanessa Schmidt, Landrat Andreas Junt, Landesfeuerwehrverbandsvorsitzender Michael Wegel und Enzo Cicero von der Polizei die Bedeutung der Feuerwehr, ehe zum Ende der Versammlung die Funktion des Peer-Systems vorgestellt wurde.

Ehrungen bei der Verbandsversammlung

Feuerwehrehrenzeichen in Gold

Das Feuerwehrehrenzeichen in Gold des Landes in besonderer Ausführung erhielt Hauptbrandmeister Manfred Luz, Feuerwehr Waldachtal, für seine 50-jährige Dienstzeit.

Ehrenmedaille des Kreisfeuerwehrbands

Die Ehrenmedaille des Kreisfeuerwehrbands erhielten Oberbrandmeister Hubert Akermann, Feuerwehr Eutingen (18 Jahre), und Hauptbrandmeister Hartmut Kalmbach, Feuerwehr Pfalzgrafenweiler (15 Jahre).

Die Ehrenmedaille in Silber

Die Ehrenmedaille in Silber des Landesfeuerwehrverbands erhielt Oberbrandmeister Florian Schlotter, Feuerwehr Schopfloch.

Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze

Das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze bekamen die Oberbrandmeister Bernd Finkbeiner, Feuerwehr Baiersbronn, sowie Christian Braun (Abteilung Alpirsbach-Rötenbach) und Markus Steffens (Abteilung Ehlenbogen) von der Feuerwehr Alpirsbach.