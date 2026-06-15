Verbandsversammlung in Alpirsbach: Kreis-Feuerwehren bringen 70 Prozent der Jugendlichen „nicht ins Ziel“

Zur Verbandsversammlung der Feuerwehren im Kreis Freudenstadt trafen sich deren Kommandanten in Alpirsbach. Auch Ehrungen standen an.
Zur Verbandsversammlung des Kreisfeuerwehrverbands Freudenstadt begrüßte dessen Vorsitzender Maik Zinser zahlreiche Ehrengäste – darunter Landrat Andreas Junt, Kreisbrandmeister Daniel Schwaderer, Michael Wegel, Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbands, und Bürgermeister aus dem Kreis – sowie Vertreter der gesamten Blaulichtfamilie im Haus des Gastes in Alpirsbach. Zinser dankte allen Spendern und Förderern, die dafür sorgten, dass der Kreisfeuerwehrband auf einem soliden finanziellen Fundament stehe.