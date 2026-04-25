Verbandstag in Freudenstadt: „Eigentümer dürfen nicht weiterhin die Gegner von Wohnungspolitik sein“

Die Lobbyorganisation und Interessengemeinschaft Haus und Grund Württemberg forderte beim Landesverbandstag in Freudenstadt einen Perspektivwechsel in der Wohnungspolitik.
Nach der Landtagswahl 2026 und dem Beginn der Koalitionsgespräche zwischen Grünen und CDU fordert Haus und Grund Württemberg einen grundlegenden Perspektivwechsel in der Wohnungspolitik. Das machte Vorstand Sebastian Nothacker beim Landesverbandstag im Kurhaus in Freudenstadt klar, wie Haus und Grund in einer Pressemitteilung schreibt.