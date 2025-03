Die U18 und U19 der Balinger kämpfen in dieser Woche in Heimspielen um den Einzug ins Viertelfinale des Verbandspokals.

Auch der Jugendfußball im Bezirk legt nach der Winterpause wieder los. Bevor es für die höherklassigen Teams am Wochenende in ihren jeweiligen Staffeln wieder ernst wird, stehen für zwei Teams der TSG Balingen Aufgaben im Pokal an.

Die U19 der Kreisstädter empfängt im Achtelfinale des Verbandspokals am Mittwoch um 19 Uhr den VfL Pfullingen. Das Team von Mehmet Akbaba hat eine starke Vorbereitung hinter sich. Bei der Generalprobe gab es ein 2:2-Remis gegen den Landesligisten FC 07 Albstadt. Außerdem wurden Siege gegen die U19 aus Ergenzingen (2:0) und Böblingen (2:1) sowie die Aktiven-Mannschaften der SGM Nusplingen/Obernheim (3:0) und des 1. FC Burladingen (6:1) erzielt.

Duell mit dem VfB Stuttgart?

Der Trainer gibt gegenüber unserer Redaktion zu Protokoll: „Wir hatten eine lange und intensive Vorbereitung. Für meine Begriffe war sie auch erfolgreich. Die Mannschaft freut sich extrem auf das erste Pflichtspiel. Wir möchten ganz klar eine Runde weiterkommen.“ Mit potenziellen Gegnern wie dem VfB Stuttgart oder SSV Ulm wäre der Einzug ins Viertelfinale lohnenswert. Akbaba sagt zudem: „Personell stehen uns alle Jungs zur Verfügung.“ Die Voraussetzungen für das Duell mit dem Ligakontrahent sind also gut.

Auch der jüngere A-Jugend Jahrgang ist noch im Pokal dabei. Die U18 empfängt am Donnerstag um 19 Uhr den 1. FC Normannia Gmünd. Ligatechnisch sind die Gäste in der Favoritenrolle, das Team von Björn Siebert strebt aber eine Überraschung an. Zuletzt gab es eine 3:5-Niederlage gegen die U19 der TSG Tübingen.

Auch U15 und U17 noch dabei

Am 12. März spielt dann die U17 – ebenfalls gegen Pfullingen – ihre Achtelfinalbegegnung. Die U15 ist am 19. März in Ravensburg an der Reihe.