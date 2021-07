1 Der FC Holzhausen bestreitet sein erstes Pflichtspiel. Foto: Heidepriem

Ohne Verschnaufpause geht es für den VfB Bösingen in der Vorbereitung weiter: Erstrundenspiel, Trainingslager, Zweitrundenspiel – binnen weniger Tage legen die Mannen von VfB-Trainer Peter Leopold jede Menge Kilometer auf dem Rasen und der Straße zurück.

VfB Bösingen – FC Holzhausen (Mittwoch, 19 Uhr). Das 5:0 gegen Tuttlingen ebnete den Weg in die Außenseiterrolle gegen den Verbandsligist. "Holzhausen ist klarer Favorit. Wir freuen uns jedoch auf diese Duell und werden versuchen ihnen mit einer schlagkräftigen Truppe Paroli zu bieten", sind die Bösinger aus der Vergangenheit immer wieder für eine Pokal-Überraschung gegen übermächtige Gegner auf dem Papier mit viel Leidenschaft, Laufbereitschaft und Kampfgeist gut gewesen.

So könnte es gegen den FCH ebenfalls wieder sein. Allerdings kam das kleine Dilemma hinzu, dass Bösingen bereits am Sonntag ins Trainingslager nach Südtirol reiste. "Wir wären normal erst am Donnerstag zurückgekommen, wollten die Partie um einen Tag verlegen. Holzhausen stimmte nicht zu", hieß es für Leopold improvisieren. Erst war angedacht den Restkader der nicht mit Italien ist plus Spieler der Bezirksliga-Reserve zu mixen. Jetzt wurde entschieden: "Wir reisen einen Tag früher zurück und sind rechtzeitig zum Spiel vor Ort", sicherlich mit zusätzlicher Motivation und Ehrgeiz, dass sich die Strapazen bezahlt machen.

Der FC Holzhausen hatte ein Freilos. Die Trainer Pascal Reinhard/Emanuele Ingrao haben neben den beiden Neuzugängen um den ehemaligen Bösinger Marcel Sieber sowie Furkan Sari (kam vom FC 08 Villingen II) weitere erfahrene und im Kreis Rottweil bekannte Spieler wie Nils Schuon, Luca Pantel, Enrico und Laurin Huss sowie Janik Michel und Marc Wissmann in seinen Reihen.

Kadermäßig kann man beim Verbandsligisten fast aus dem Vollen schöpfen, nur Domenico Mosca ist immer noch nicht einsatzfähig, Simon Bok weilt noch in Hamburg und Defensivspezialist Max Brendle steckt im Prüfungsstress in Mosbach, so dass eine Anreise zum Pokalspiel nicht viel Sinn ergeben würde.

Da aber der FCH-Kader auf fast allen Positionen doppelt besetzt ist, kommt es für die Trainer Pascal Reinhardt und Emanuele Ingrao darauf an, mit den Eindrücken des Abschlusstrainings die optimale Startformation mit der entsprechenden Taktik für dem Bösinger Bruckäcker zu finden. Die Eindrücke aus der Vorbereitung waren unterschiedlich, so setzte man mit dem 6:0 in Gärtringen schon mal ein Ausrufezeichen, tat sich aber einen Tag darauf gegen tief stehende Salzstädter schwer den Riegel zu knacken. Die Elf von VfB-Trainer Peter Leopold ist nun also der erste Prüfstein für den FC Holzhausen, zumal es sich um eine Pflichtbegegnung und eine Art von Derby vor sicher ansehnlicher Zuschauerkulisse handelt.