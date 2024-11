1 Eine umkämpfte Angelegenheit war das Hinspiel der Teams. Foto: Kara

Für die TSG Balingen II beginnt im letzten Spiel des Jahres bei der TSG Tübingen die Rückrunde.









Wenn am Samstag um 14.30 Uhr das erste Rückrundenspiel der TSG Balingen II angepfiffen wird, sind es zugleich die letzten 90 Minuten für die Mannschaft in diesem Jahr. Dieses – das ist unbestritten – lief nahezu optimal. Zuerst stand der souveräne Aufstieg samt Meisterschaft, dann akklimatisierte man sich auch in der Verbandsliga zusehens und hat bereits 21 Punkte gesammelt.