Verbandsliga Topspiel: Kann der FC Holzhausen den Spitzenreiter schlagen?

1 Kann Holzhausen die drei Punkte einfahren oder hält Neckarsulm – hier Malte Moos (links) gegen Kevin Müller – die Maier-Elf auf Distanz? Foto: Eibner-Pressefoto/Bernd Leitner

Wenn die beste Offensive, FC Holzhausen, auf die beste Defensive, Türkspor Neckarsulm, trifft, wird es meistens ein leidenschaftliches Duell– vor allem, wenn es zeitgleich das Topspiel der Verbandsliga ist.









Türkspor Neckarsulm – FC Holzhausen (Samstag, 15 Uhr). Topspiel in der Verbandsliga! Der FC Holzhausen (46 Punkte) gastiert am Samstag beim um zwei Punkte reicheren Türkspor Neckarsulm. Der 20. Spieltag wird für beide Teams ein wichtiger: Im Falle eines FCH-Sieges, müssen die Neckarsulmer die Spitzenposition hergeben. Sollte es ein Remis oder einen Türkspor-Sieg geben, ändert sich an der Liga-Hirarchie erstmal nichts.