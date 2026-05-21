Verbandsliga Südbaden: Villinger U21 könnte für Südstern Singen das Zünglein an der Waage werden

Warum Nedzad Plavci zum Ende seiner Karriere ausgerechnet bei seinem Ex-Club FC 08 Villingen absteigen könnte. Singener kämpfen seit Wochen gegen ein Negativ-Image.
Verbandsliga: FC 08 Villingen II – ESV Südstern Singen (Montag, 14.30 Uhr). Im letzten Heimspiel der Saison hat die Villinger U21 nochmals eine bedeutsame Rolle im Abstiegskampf und könnte das Zünglein an der Waage spielen. 08-Trainer Frederick Bruno ist motiviert: „Wir schenken nichts her, wollen uns mit einem positiven Spiel und einem Punktgewinn verabschieden“, trifft er allerdings auf seinen langjährigen Teamkameraden und Südstern-Kapitän Nedzad Plavci. Der 37-Jährige hört im Sommer auf und möchte sich nur noch auf die Icon-League konzentrieren wo er beim FC One Football spielt.