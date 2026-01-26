Verbandsliga Südbaden: Trainerknall in Pfullendorf und ein Ex-Bad Dürrheimer bei Türk. SV Singen

Personell ist in der Verbandsliga jede Menge los. Ex-Nullachter Oleksandr Balazh spielt jetzt für SpVgg Trossingen. Auch beim ESV Südstern Singen ist ein Kommen und Gehen.
VERBANDSLIGA Der frühere 08-Abwehrspieler Oleksandr Balazh, der in der Spielzeit 2024/25 noch in der Oberliga für den FC 08 Villingen II im Einsatz war, hat nach seinem halbjährigen Engagement beim Oberliga-Aufsteiger Türk. SV Singen nun einen neuen Club. Balazh spielt ab sofort für den württembergischen Bezirksligisten SpVgg Trossingen.