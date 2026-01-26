Verbandsliga Südbaden: Trainerknall in Pfullendorf und ein Ex-Bad Dürrheimer bei Türk. SV Singen

Personell ist in der Verbandsliga jede Menge los. Ex-Nullachter Oleksandr Balazh spielt jetzt für SpVgg Trossingen. Auch beim ESV Südstern Singen ist ein Kommen und Gehen.

VERBANDSLIGA Der frühere 08-Abwehrspieler Oleksandr Balazh, der in der Spielzeit 2024/25 noch in der Oberliga für den FC 08 Villingen II im Einsatz war, hat nach seinem halbjährigen Engagement beim Oberliga-Aufsteiger Türk. SV Singen nun einen neuen Club. Balazh spielt ab sofort für den württembergischen Bezirksligisten SpVgg Trossingen.

SC Pfullendorf Bei den Linzgauern trat überraschend Trainer und Ex-Profi Helgi Kolvidsson zurück. Der Isländer (früher auch Nationaltrainer von Liechtenstein) nannte bei der Vertragsauflösung in beiderseitigem Einvernehmen berufliche und gesundheitliche Gründe. Kolvidsson hatte den SCP erst im April übernommen. Ex-SC-Spieler Miroslav Topalusic übernimmt die Nachfolge. Mario Campregher wird neuer Sportlicher Leiter.

RW Salem

Der Aufsteiger verzeichnet weitere Personalveränderungen. Es gibt vier Neuzugänge: Nach Arian Bojaj (vom FC 08 Villingen II) wurden nun Matthias Wind und Kian Fetic (beide ESV Südstern Singen) sowie Justin Kaul (SC Pfullndorf) von der Liga-Konkurrenz losgeeist. Adrian Schraivogel wechselt hingegen zum SV Denkingen.

ESV Südstern Singen

Die Hohentwieler haben zahlreiche Abgänge: Stürmer Adrian Dumitru (zuvor unter anderem FC Hüfingen und FC Bad Dürrheim) wechselt mit Atakan Koyuncuoglu zum Türk. SV Singen. René Greuter spielt nun für den FC Singen 04 in die Landesliga. Torhüter Alain Abaz wurde vom Kreisligisten SV Bohlingen verpflichtet, Agonis Gashi und Ermal Sallahi spielen ab der Frühjahrsserie für den Bezirksligisten AFC Rinia Singen. Neu sind beim ESV die vier Rückkehrer Denis Hoxha (TSV Singen), Ardian Neziri (VfR Stockach) sowie Kevin Peckruhn und Nelson Jeckl (FC Hilzingen).

1. FC Rielasingen-Arlen

Urgel da Silva (zum VfR Stockach) sowie Antonio Ruberto (zum FC Radolfzell) wechselten in die Landesliga.

SV Kuppenheim

Rückkehrer Emanuele Giardini (29) kam vom SV Linx. Neu ist zudem Cosimo Mörmann vom FV Würmersheim.

SC Lahr

Das gesamte Trainerteam um Chefcoach Sascha Schröder (für zwei Jahre), Spieler-Co-Trainer Nico Gutjahr sowie Torwarttrainer Timo Reus verlängerte.

SV Niederschopfheim

Trainer Jan Herdrich verlängerte ebenso wie Spieler-Co-Trainer Jonas Pies vorzeitig für die Saison 2026/27.