Verbandsliga Südbaden: Kann die U21 des FC 08 Nedzad Plavci, Michael Schilling und Co. ärgern?

Auf Oberliga-Absteiger FC 08 (U21) warten in der Verbandsliga starke Gegner. Einige ambitionierte Clubs haben mächtig auf dem Transfermarkt nachgerüstet.

Verbandsliga:„Bei uns kommt es mit der neuformierten jungen Mannschaft und vielen U19-Spielern in erster Linie darauf an, dass wir die Jungs körperlich vorbereiten. Natürlich zunächst auf den Aktivenbereich allgemein, dann auf die Gegner der Verbandsliga mit ihren erfahrenen Spielern“, zeigt 08-Coach Ralf Hellmer die etwas andere Philosophie auf.

Immerhin vier interessante Duelle mit Bodensee-Clubs stehen auf dem Plan, bei denen einige Ex-Nullachter oder Akteure aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis an den „Fleischtöpfen“ aktiv sind. Etliche dicke (Transfer-)Fische gingen bei der Konkurrenz ins Netz. Vor allem den vier Bodensee-Vereinen wird dabei einiges zugetraut.

Das erste 08-Ziel

Für die Villinger indes wird es in erster Linie darum gehen, sich schnell zu akklimatisieren, genügend Punkte zu holen und den Klassenerhalt frühzeitig unter Dach und Fach zu bringen. Wie gefährlich die Verbandsliga sportlich ist, zeigte zuletzt, dass die Traditionsvereine Offenburger FV und Freiburger FC in die Landesliga abgestiegen sind.

Für Oberliga-Aufsteiger Türk. SV Singen rückte Landesliga-Meister RW Salem aus dem Bezirk Bodensee nach. Zusammen mit dem SC Pfullendorf, dem ESV Südstern Singen und dem 1. FC Rielasingen-Arlen bilden die Clubs aus dem Linzgau und vom Hohentwiel ein starkes Viertel in der Liga.

ESV Südstern Singen

Der ehrgeizige Präsident Labinot Niqi möchte gerne in die Oberliga. Seit 2020 gelang aus der Kreisliga B bis 2024 in vier Jahren der Durchmarsch. Nun rüstet der Eisenbahn-Sport-Verein um den neuen Trainer Daniel Fiore-Tapia personell extrem auf.

Neben den Routiniers um Ex-Nullachter Nedzad Plavci oder Albert Malaj kamen neu mit Papa Ibu Kébé (Frankreich), Adrian Dumitru (FC Hüfingen), Ion Radu und Flavius Oprea (beide SG 08 Schramberg/Sulgen) gleich vier weitere Ex-Profis.

SC Pfullendorf

Mit der Rückkehr von Trainer Helgi Kolvidsson im Mai kam die Wende in der Rückrunde. Der Kader bleibt beisammen – auch Winter-Zugang Vladimir Biller (vom FC 08 Villingen 2) sowie die drei Torjäger Marco Straub, Jan Babic sowie Heiko Behr sind weiter an Bord.

1. FC Rielasingen-Arlen

Trainer Michael Schilling gilt mit seiner Elf als Vorjahres-Dritter als einer der Topanwärter auf den Titel – mit Singen und dem SV Linx. Mit dem gebürtigen Tennenbronner Fabrice Moosmann und Ahmet Colak kam ein Duo, welches zuletzt schon zusammen bei Südstern und der DJK Donaueschingen spielte.

RW Salem

Aufsteiger RWS hatte schon in der Landesliga einen Ausnahmekader mit Oberliga-Erfahrung um Paul und Moritz Strauß, Timo Senn, Luca Gruler oder Esref Su.

Nun kamen Joshua Keller, Daniel Sandhas (beide FC 09 Überlingen) und Ibrahim Kané (SV Meßkirch) sowie der neue Trainer Silvio Battaglia dazu.

Der erste Spieltag

Freitag, 15. August, 18.30 Uhr: ESV Südstern Singen – 1. FC Rielasingen-Arlen, SC Lahr – SV Niederschopfheim, Samstag, 14.30 Uhr: FC Auggen – FC 08 Villingen 2, 15.30 Uhr: SV Linx – VfR Hausen, SV 08 Kuppenheim – SF Elzach-Yach, SV 08 Laufenburg – SC Pfullendorf, 17.30 Uhr: RW Salem – FC Teningen, Sonntag, 13 Uhr: FC Wolfenweiler-Schallstadt – SV Bühlertal.