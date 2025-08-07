Verbandsliga Südbaden: Kann die U21 des FC 08 Nedzad Plavci, Michael Schilling und Co. ärgern?

Auf Oberliga-Absteiger FC 08 (U21) warten in der Verbandsliga starke Gegner. Einige ambitionierte Clubs haben mächtig auf dem Transfermarkt nachgerüstet.
Verbandsliga:„Bei uns kommt es mit der neuformierten jungen Mannschaft und vielen U19-Spielern in erster Linie darauf an, dass wir die Jungs körperlich vorbereiten. Natürlich zunächst auf den Aktivenbereich allgemein, dann auf die Gegner der Verbandsliga mit ihren erfahrenen Spielern“, zeigt 08-Coach Ralf Hellmer die etwas andere Philosophie auf.