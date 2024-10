Verbandsliga: So will der FC Holzhausen auswärts wieder punkten

So will der FC Holzhausen auswärts wieder punkten

1 Karsten Maier weiß, dass die Partie in Esslingen sehr schwer werden wird. Foto: Andreas Wagner

Am Samstag trifft Karsten Maiers Team auf den FC Esslingen, der zuletzt stark spielte. Nach zwei Auswärtsniederlagen will der FCH endlich wieder punkten.









FC Esslingen – FC Holzhausen (Samstag, 15.30 Uhr). Die Mannschaft von Karsten Maier trifft an diesem Spieltag der Verbandsliga auf den FC Esslingen. Aktuell steht der FCE auf dem fünften Tabellenplatz und hat seine letzten drei Spiele gewonnen – also kein leichter Gegner für den Oberligabsteiger. Zwar steht der FCH punktgleich mit Türkspor Neckarsulm an der Tabellenspitze, jedoch haben sie ihr letztes Verbandsligaspiel verloren.