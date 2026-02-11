Der 1. FC Heidenheim schickt in der neuen Saison eine U21 ins Rennen. In welcher Liga, entscheidet sich demnächst. Eine Tendenz gibt es, zu der sich auch der TSV Weilimdorf äußert.
Der 1. FC Heidenheim steht mit seiner Bundesliga-Mannschaft im Kampf gegen den Abstieg mit dem Rücken zur Wand. Da ist die Frage, ob der Club von der Ostalb mit seiner künftigen zweiten Mannschaft in der Saison 2026/27 in der Ober- oder Verbandsliga startet, zugegebenermaßen, ein nachgeordnetes Thema. Was nichts daran ändert, dass es viele Clubs in der fünften und sechsten Liga umtreibt. Denn Konsequenzen wird solch ein zusätzliches, neues Team auf alle Fälle haben, sei es was eine Aufstockung der Liga, einen verschärften Abstieg oder Ähnliches betrifft.