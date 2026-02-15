Verbandsliga Landesliga: BSV Schwenningen muss aussetzen, Bruno-Elf baut Erfolgsserie aus

Während sich WFV-Landesligist Schwenningen auf die Fasnet konzentrieren konnte, war SBFV-Verbandsligist FC 08 Villingen II in Torlaune. Dabei trifft auch ein A-Junior.

Landesliga: Das für Fasnachtssamstag geplante Freundschaftsspiel des Landesligisten BSV Schwenningen gegen den Bezirksligisten SV Bubsheim wurde kurzfristig abgesagt. „Bubsheim hat nicht genügend Spieler zusammenbekommen“, informierte Nullsiebener-Coach Jago Maric. Der BSV gastiert am kommenden Samstag nun in einem Test beim Hegauer FV.

Verbandsliga: Der FC 08 Villingen 2 absolvierte sein sechstes Vorbereitungsspiel beim Landesligisten SG Dettingen-Dingelsdorf und gewann mit 4:2 (1:1). Damit gab es bisher vier Siege und zwei Remis bei 14:6 Toren gegen allerdings ausschließlich unterklassigere Mannschaften.

Trainer Frederick Bruno selbst pausierte, am Bodensee coachten zudem Spieler-Co-Trainer Kevin Vurusic und Bora Ikiz. Die Villinger Trainer setzten 15 Akteure ein. Neben Bruno und Vurusic kamen auch Ivan Kryvytskyi, Mikail Uyanik, Luis Milinovic und Neuzugang Dean Savic nicht zum Einsatz. Das Tor hütete 90 Minuten lang Arian Coma.

Der Spielverlauf

Gastgeber SG DeDi erwischte durch Emir Erdemlig den besseren Start zum 1:0 (24). Dann besorgte A-Junioren-Spieler Melvin Philip das 1:1 (36.). Nach der Pause brachten die Hausherren sieben neue Akteure.

Villingen jedoch machte die Tore: Binnen sieben Minuten trafen Maximilian Rudy (50.) und Philipp Märländer (57.) zum 1:2 und 1:3. Auf den Anschlusstreffer von Erdemling antwortete Märländer zum 2:4-Endstand in der 84. Minute.

Bis zum Punktspielstart am Sonntag, 1. März, daheim gegen den SV Niederschopfheim testen die Villinger nach der Fasnet am kommenden Samstag, 21. Februar, um 11 Uhr beim starken württembergischen Verbandsliga-Zweiten FC Holzhausen – allerdings nicht in Holzhausen oder Sulz, sondern im Karl Hauser-Sportpark zwischen Mühlheim und Renfrizhausen.