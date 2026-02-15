Verbandsliga Landesliga: BSV Schwenningen muss aussetzen, Bruno-Elf baut Erfolgsserie aus

Während sich WFV-Landesligist Schwenningen auf die Fasnet konzentrieren konnte, war SBFV-Verbandsligist FC 08 Villingen II in Torlaune. Dabei trifft auch ein A-Junior.
Landesliga: Das für Fasnachtssamstag geplante Freundschaftsspiel des Landesligisten BSV Schwenningen gegen den Bezirksligisten SV Bubsheim wurde kurzfristig abgesagt. „Bubsheim hat nicht genügend Spieler zusammenbekommen“, informierte Nullsiebener-Coach Jago Maric. Der BSV gastiert am kommenden Samstag nun in einem Test beim Hegauer FV.