Verbandsliga: Kommender Gegner hat mit dem FC Holzhausen eine Rechnung offen

Start in die Rückrunde für den FC Holzhausen. Am Samstag geht es zu einem Gegner, dem man im ersten Spiel der Verbandsligasaison eine herbe Niederlage zufügte.
SF Dorfmerkingen – FC Holzhausen (Samstag, 14 Uhr). Noch zwei Spiele vor der Winterpause sind es für den FC Holzhausen in der Verbandsliga. Und beide haben es in sich. Denn erst muss der FC zu den Sportfreunden aus Dorfmerkingen, die mit sieben Punkten Abstand auf Rang fünf der Tabelle stehen. Gleiches gilt für den TSV Oberensingen, der eine Woche später nach Holzhausen kommt und mit dem besseren Torverhältnis auf Platz vier steht.