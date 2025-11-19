Verbandsliga: Holzhausens Ass im Ärmel – Sandro Bossert und die Kunst der Standards

Mit klaren Ideen und einer stabilen Defensive prägt Sandro Bossert in der Verbandsliga gemeinsam mit Chefcoach Daniel Seemann den Neustart beim FC Holzhausen.
In diesem Sommer begann eine neue Ära in Holzhausen. Der 56-jährige Chefcoach Karsten Maier räumte seinen Platz und wurde überraschenderweise durch den 33-jährigen Daniel Seemann ersetzt. Noch unerwarteter war jedoch die Verpflichtung von Co-Trainer Sandro Bossert, denn der 31-jährige Dornstettener hatte eigentlich eine sportliche Pause eingeplant.