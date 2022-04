1 Jubel in der 25. Minute: Torschütze Max Schneider (links) und Raphael Künstler freuen sich über das 2:0 der Donaueschinger. Foto: Sigwart

Am Ostersamstag hatten die Donaueschinger mit 3:1 (1:1) beim FC Auggen einen wichtigen Sieg gefeiert. Nur mit einem kleinen Kader hatte die DJK antreten können. Die Genesung von Torjäger Stephan Ohnmacht dauert weiterhin an, Benedikt Ganter fehlte aus privaten Gründen, Sebastian Sauter (Knie) war verletzt und Verteidiger Ahmet Colak hatte eine Gelb-Rot-Sperre abzusitzen. Dafür war im Tor Robin Karcher nach seiner Covid-Erkrankung wieder dabei.

Die Partie begann mit einem von DJK-Kapitän Heiko Reich initiierten "Paukenschlag". Nach nur fünf Minuten setzte der 37-Jährige den Ball sehenswert in den Winkel des Auggener Gehäuses. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit schafften die Gastgeber in der 18. Minute durch Bastian Bischoff den 1:1-Ausgleich. Mit diesem Ergebnis ging es auch zur Pausenerfrischung.

In der zweiten Halbzeit besaßen die Baaremer mehr Spiel- und Chancenanteile. Sie kamen deshalb am Ende zu einem verdienten 3:1-Sieg. In der 65. Minute hatte Andreas Albicker von rechts aus geflankt. Den Kopfball von Raphael Künstler konnte Auggens Keeper Stefan Lauer noch parieren, doch Heiko Reich war mit dem 2:1 zur Stelle. Alex Schuler zeichnete in der 70. Minute nach einer Flanke von Max Schneider für den 3:1-Enstand verantwortlich.

4:1 gegen Durbachtal

Am Ostermontag sprang daheim im Kellerduell gegen Durbachtal dann beim 4:1 der nächste Dreier heraus. Bereits in der vierten Minute setzte sich Alieu Sarr nach einem Durbacher Ballverlust im Strafraum durch, konnte von Torhüter Herr nur noch durch ein Foul am 1:0 gehindert werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Sarr persönlich zur 1:0-Führung für die Hausherren. Der SC Durbachtal wirkte durch den schnellen Rückstand verunsichert. In der 25. Minute setzte sich Hendrik Hölzenbein über die Außenbahn durch. Er bediente Max Schneider, der ohne Mühe zum 2:0 traf. Die DJK blieb am Drücker und erzielte nach toller Vorlage von Max Schneider in der 36. Minute das 3:0 durch Alex Schuler.

Frühe Entscheidung

Nach der Pause machte die DJK bereits in der 47. Minute den Sack endgültig zu. Alex Schuler vergab zunächst die gute Vorlage von Heiko Reich, aber im Nachsetzen markierte er überlegt das 4:0. Bei dieser Aktion holte sich der Torwart des SCD zudem die Ampelkarte ab. Der Ehrentreffer der Gäste (68.) resultierte aus einem Eigentor der DJK. Nach einer Ecke war Andi Albicker der Ball unglücklich an den Oberschenkel gefallen. Moritz Richter (81.) und Max Schneider (89.) hätten dann noch das 5:1 besorgen können.