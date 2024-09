1 Die Damen des TSV Frommern spielen am Sonntag wieder auf heimischem Platz. Foto: Kara

Die Damen des TSV Frommern treffen zu Hause auf den TSV Münchingen.









FRAUEN VERBANDSLIGATSV Frommern – TSV Münchingen (Sonntag, 11 Uhr). Beim 0:8 in Alberweiler kassierte die Mannschaft von Petra Linder in der Vorwoche eine gehörige Abreibung. Die Trainerin weiß: „Nach so einer Niederlage ist jeder Gegner, der jetzt kommt, schwierig. Münchingen ist wirklich spielstark und oft nicht ausrechenbar.“