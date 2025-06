Mit einem torlosen Unentschieden gegen den FV Bellenberg haben sich die Verbandsliga-Frauen des TSV Frommern in die Sommerpause verabschiedet.

Damit beenden die Frommerner Frauen die Saison in der Verbandsliga Württemberg auf den 8. Tabellenplatz.

Temperaturen prägen das letzte Heimspiel

Die hohen Temperaturen prägten im letzten Heimspiel der Schwarz-Gelben das Spielgeschehen deutlich – beide Teams agierten dem Wetter angepasst, kontrolliert und ohne großes Risiko. In einem insgesamt ausgeglichenen Spiel blieben zwingende Torchancen auf beiden Seiten Mangelware. Der FV Bellenberg erspielte sich vor allem durch zahlreiche Eckbälle gefährliche Standardsituationen, konnte diese jedoch nicht in Zählbares ummünzen.

Halbzeit-Appell der Frommerner Trainerin

Zur Halbzeit appellierte TSV-Trainerin Petra Linder an ihre Mannschaft, ruhig zu bleiben, sich nicht von Bellenbergs zurückhaltendem Anlaufen verunsichern zu lassen und weiter dranzubleiben, um einen gelungenen Saisonabschluss zu schaffen.

Auch in Durchgang zwei nur wenige Höhepunkte

Nach dem Seitenwechsel setzte sich das Spiel auf ähnlich zurückhaltendem Niveau fort – bis zur 70. Minute: Nach einem Fehlpass im Aufbauspiel des TSV lief eine Spielerin des FV Bellenberg alleine auf Torhüterin Nina Benjak zu. Doch Benjak blieb im Eins-gegen-eins stark und bewahrte ihre Mannschaft mit einer glänzenden Parade vor dem Rückstand. In der Nachspielzeit hatte der TSV Frommern dann doch noch die große Chance auf den Lucky Punch: Eine scharfe Flanke von Lea Hähn über rechts fand Laura Flohr, deren Abschluss jedoch in letzter Sekunde von einer Bellenberger Abwehrspielerin vereitelt wurde.

Nach einer Pause geht es zum Erdinger Meistercup

Mit dem 0:0 sichert sich der TSV Frommern einen akzeptablen Abschluss in der Verbandsliga. Nun geht es in die wohlverdiente Pause, bevor mit dem Erdinger Meistercup und einer gezielten Vorbereitung der Blick in Richtung neue Saison gerichtet wird.