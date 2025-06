Verbandsliga: FCH erledigt Pflichtaufgabe mit 5:2

1 Der FC Holzhausen (in Schwarz-Rot) gewinnt deutlich gegen den TSV Berg. Foto: Andreas Wagner Der FC Holzhausen sicherte sich am vorletzten Spieltag der Verbandsliga einen souveränen 5:2-Auswärtssieg.







TSV Berg – FC Holzhausen 2:5 (0:3). Am vorletzten Spieltag der Verbandsliga konnte der FC Holzhausen noch einen Dreier einfahren. Drei Punkte die das Saisonergebnis des FCH nicht beeinflussen. Trotz dieses Ergebnis ist der Traum der Meisterschaft für das Team von Karsten Maier geplatzt. Denn Tabellenführer und vorzeitiger Meister der Verbandsliga Türkspor Neckarsulm konnte sein Auswärtsspiel in Dorfmerkingen mit 4:0 gewinnen und wird in der kommenden Saison in der Oberliga spielen.