FC Holzhausen – FC Esslingen (Samstag, 15.30 Uhr). Wenn der FC Holzhausen am 24. Spieltag der Verbandsliga auf den FC Esslingen trifft, scheint die Rollenverteilung klar: Elf Tabellenplätze trennen die beiden Mannschaften. Weshalb die Favoritenrolle ganz klar bei den Gastgebern liegt.

Eine Statistik, die für einen FCH-Sieg spricht, ist die Formkurve der letzten Wochen der Esslinger. Am 14. Spieltag holte der FCE einen Punkt gegen die TSG Tübingen und war auf dem sechsten Tabellenplatz. Somit mischten sie im oberen Tabellenviertel mit. Doch dann kam ein Formentief und seit acht Spielen warten sie auf einen Punktgewinn, dieser katastrophale Lauf brachte sie nun auf Platz 13, mitten in den Abstiegskampf.

Mit 53 Gegentoren hat Esslingen nach dem TV Echterdingen (58) die schlechteste Defensive der Liga.

Eine starke Aufholjagd

Anders sieht es beim Tabellenzweiten aus. Der FCH konnte drei Siege in Folge einfahren und ist somit in einer überragenden Form. „Wir wollen unsere gute Form bestätigen. Das Ziel ist ganz klar der Sieg“, so FCH-Coach Karsten Maier. Als die beiden Teams in der Hinrunde aufeiandertrafen, sahen die Zuschauer ein packendes Fußballspiel.

Die beiden Teams trennten sich mit einem 2:2 Unentschieden. Aus Sicht des FCH eine starke Aufholjagd, da man einem 2:0 Rückstand hinterherlief. „Das Hinspiel war ein wahnsinnig umkämpftes Match. Durch zwei individuelle Fehler von uns gerieten wir in Rückstand. Die zweite Halbzeit war von uns sehr stark gespielt. Am Ende wurde uns sogar ein reguläres Tor aberkannt“, blickt Maier auf das letzte Duell mit dem FCE zurück. Für das anstehende Duell erwartet er erneut einen harten Fight: „Es wird auch dieses Mal nicht einfach. Sie haben einen guten Kader, die personellen Probleme haben sie in diese schwierige Situation gebracht. Wir müssen unser Spiel durchziehen.“

Zwei Spieler kehren zurück

Für den Holzhausener Trainer ist der Blick auf die Tabelle noch absolut kein Thema: „Wir schauen von Spiel zu Spiel. Falls Neckarsulm an der Spitze einen Fehler machen sollte, sind wir da.“ Personell kann der FCH etwas durchatmen. Adrain Müller und Leonis Buzhala trainieren wieder mit der Mannschaft.