Verbandsliga: FC Holzhausen zurück aus der Pause – Kader fast vollständig

Nach dem spielfreien Wochenende hat der FC Holzhausen die Sportfreunde Schwäbisch Hall zu Gast. Für das Spiel hat der Trainer bis auf zwei Spieler alle zur Verfügung.
FC Holzhausen – Spf Schwäbisch Hall (Samstag, 15.30 Uhr). Während der FC Holzhausen am vergangenen Wochenende eine Pause einlegen durfte, hatten die Sportfreunde aus Schwäbisch Hall es mit dem jüngsten Holzhausener Gegner zu tun. Calcio Leinfelden-Echterdingen schickte das Team von Thorsten Schift mit einem 4:2-Erfolg nach Hause, obwohl der Gegner bereits nach acht Minuten mit zwei Toren führte. Somit erlebte der kommende Gegner einen ähnlichen Spielverlauf wie der FC Holzhausen, der auch lange einem Rückstand hinterherlief und das Spiel kurz vor Ende drehte.