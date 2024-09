Verbandsliga: FC Holzhausen will den starken Aufsteiger bezwingen

FC Holzhausen will den starken Aufsteiger bezwingen

1 Enrico Huss und der FC Holzhausen wollen die Leistung aus dem Spiel gegen Tübingen mitnehmen. Foto: Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Der fünfte Verbandsligaspieltag steht an. Erneut ist der FC Holzhausen daheim gefordert. Gegen die starken Aufsteiger aus Neckarsulm will man die Spielfreude und Torgefahr mitnehmen.









Link kopiert



FC Holzhausen – Türkspor Neckarsulm (Samstag, 15.30 Uhr). Vier Spiele, vier Siege – der FC Holzhausen will seine weiße Weste auch im kommenden Heimspiel gegen Aufsteiger Türkspor Neckarsulm behalten. Dabei sollte das Team sich nicht sicher in der Favoritenrolle wiegen, denn die Neckarsulmer stehen auf Rang drei und haben bisher nur ein Spiel verloren. Dass der Gegner nur ein Gegentor auf dem Konto hat, spricht für eine stabile Defensive, die es am Samstag zu knacken gilt.