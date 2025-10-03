Verbandsliga: FC Holzhausen verliert verdient und lässt einiges vermissen

Der FC Holzhausen verliert zum ersten Mal in dieser Verbandsliga-Saison und das ausgerechnet vor dem Topspiel kommende Woche.
FC Holzhausen – SSV Ehingen-Süd 0:1 (0:0). Das war sie, die erste Saisonniederlage des FC Holzhausen. Am Ende war es ein nicht unverdienter Sieg der Gäste aus Ehingen, die über das gesamte Spiel mehr Biss und Willen zeigten. Immer wieder war der Gegner über ein schnelles Umschaltspiel gefährlich geworden – letztendlich war es ein Konter zu viel, der für die Niederlage sorgte. Und das vor dem Topspiel am Freitagabend (der Gegner hat um Verlegung gebeten) bei den Young Boys Reutlingen, die am Samstag sogar die Gelegenheit haben, den Abstand zum FCH auf acht Punkte zu vergrößern.