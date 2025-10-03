Verbandsliga: FC Holzhausen verliert verdient und lässt einiges vermissen

Der FC Holzhausen verliert zum ersten Mal in dieser Verbandsliga-Saison und das ausgerechnet vor dem Topspiel kommende Woche.

FC Holzhausen – SSV Ehingen-Süd 0:1 (0:0). Das war sie, die erste Saisonniederlage des FC Holzhausen. Am Ende war es ein nicht unverdienter Sieg der Gäste aus Ehingen, die über das gesamte Spiel mehr Biss und Willen zeigten. Immer wieder war der Gegner über ein schnelles Umschaltspiel gefährlich geworden – letztendlich war es ein Konter zu viel, der für die Niederlage sorgte. Und das vor dem Topspiel am Freitagabend (der Gegner hat um Verlegung gebeten) bei den Young Boys Reutlingen, die am Samstag sogar die Gelegenheit haben, den Abstand zum FCH auf acht Punkte zu vergrößern.

Glück für Holzhausen

Bei Ballverlusten reagierte Ehingen schnell und zwang Keeper Julian Hauser zu mehreren guten Paraden. So beispielsweise in der 29. Minute, als der SSV schnell umschaltete und nach einem Ball in den Rückraum stark abschloss. Dabei hatte der FCH aber direkt zum Spielstart Glück, nicht in Rückstand zu geraten, als Ehingen einen verunglückten Rückpass nicht nutzen konnte. Die darauffolgende Ecke rutschte dem sonst so sicheren Hauser durch die Hände, aber die Hintermannschaft reagierte schnell.

Doch der FCH fand im Verlauf des ersten Durchgangs besser rein. In der Viertstunde vor Pause schnürte der Gastgeber den SSV immer mehr in deren Hälfte ein, scheiterte aber erneut an der Chancenverwertung. Auch mehrere Ecken hintereinander konnten nicht zur Führung genutzt werden. Hier hatte Janik Michel nach Kopfballablage von Lysander Skoda eine Riesen-Möglichkeit. Noch vor dem Pausenpfiff wechselte Daniel Seemann Außenverteidiger Enrico Huss für Colin Haug ein. Denn Haug hatte sich nicht ganz fit gefühlt.

Spritzigkeit fehlt

Nach dem Seitenwechsel kam die Partie nur mühevoll wieder in die Gänge. Der SSV stand zwar hinten drin, aber ließ wenig zu. Der FCH tat sich weiter schwer, Chancen zu kreieren. Insgesamt fehlte die Spritzigkeit. Zu oft wurde der Ball nach hinten gespielt, wenn es eigentlich hätte schnell gehen sollen und auch bei Standards fehlte jede Kreativität. Zwar geb es Ecken ohne Ende, aber diese waren ohne Wirkung.

15 Minuten nach Wiederanpfiff ließ der Druck des FCH nach und der SSV kam zu Gelegenheiten – vor allem durch Fehlpässe. Je weniger Zeit blieb, desto mehr verlor Holzhausen den Faden und wurde nervös. Hauser musste immer wieder in höchster Not klären und der FCH profitierte davon, dass dem SSV auch das Zielwasser fehlte.

Fehlpass abgefangen

In der 79. Minute kam es dann wie es kommen musste. Stürmer Simon Dilger, der bis dahin blass war, profitierte aus einer Fehlerkette nach FCH-Freistoß in der eigenen Hälfte. Der SSV fing erneut einen Fehlpass ab, der Ball wurde auf Dilger gespielt und der schob ins Lange Eck ein. Danach machte Ehingen souverän weiter, bejubelte einfache Aktionen und glaubte an den Erfolg. Der FCH hatte erst durch Erind Zogu (86.) und dann durch Janik Michel, der vor allem mit sich selbst zu hadern schien, noch zweimal die Chance auf den Ausgleich. Michels Tormöglichkeit strich in der Nachspielzeit nur knapp am Pfosten vorbei. Am Ende blieb es beim knappen Erfolg der Gäste.

Auf einen Blick

FC Holzhausen: J. Hauser – J. Gourgel, E. Zogu, J. Michel, H. Seeger (72. A. Harachasch), L. Skoda (60. S. Bok), N. Schäuffele, O. Grathwol, V. Djermanovic (72. T. Steinhilber), C. Haug (40. E. Huss), E. Wolf

SSV Ehingen-Süd: B. Gralla - A. Schrode, M. Rupp, M. Strobel, T. Kästle, E. Kamper, D. Schuhmacher, S. Haiß (60. J. Teßmann), A. Barone (90.+1. A. Akhabue), S. Dilger (80. J. Sachpazidis), F. Paul.

Tor: 0:1 Simon Dilger (79.).