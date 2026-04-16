Verbandsliga: FC Holzhausen trifft auf Ehingen-Süd – Revanche oder Rückschlag?

Der FC Holzhausen muss vor dem Topspiel kommende Woche noch eine Pflichtaufgabe erledigen. An diesen Gegner hat man jedoch keine guten Erinnerungen.
SSV Ehingen-Süd – FC Holzhausen (Samstag, 15.30 Uhr). Eine der drei Niederlagen, die der FC Holzhausen in der aktuellen Verbandsligasaison einstecken musste, war gegen den SSV Ehingen-Süd im Hinspiel. Damals war es die erste Niederlage. Im Heimspiel hatte der Gast aus dem Ulmer Raum deutlich mehr Biss und Willen gezeigt und hatte am Ende zwar knapp, aber verdient gewonnen.