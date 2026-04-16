Verbandsliga: FC Holzhausen trifft auf Ehingen-Süd – Revanche oder Rückschlag?

Der FC Holzhausen muss vor dem Topspiel kommende Woche noch eine Pflichtaufgabe erledigen. An diesen Gegner hat man jedoch keine guten Erinnerungen.

SSV Ehingen-Süd – FC Holzhausen (Samstag, 15.30 Uhr). Eine der drei Niederlagen, die der FC Holzhausen in der aktuellen Verbandsligasaison einstecken musste, war gegen den SSV Ehingen-Süd im Hinspiel. Damals war es die erste Niederlage. Im Heimspiel hatte der Gast aus dem Ulmer Raum deutlich mehr Biss und Willen gezeigt und hatte am Ende zwar knapp, aber verdient gewonnen.

Im Auswärtsspiel bei den Ehingern wird sicherlich wieder ein enges Spiel auf den FCH zukommen, denn der Gastgeber spielt gegen den Abstieg und wird gegen den Zweiten aus Holzhausen sicher motiviert sein – zumal es mit dem Sieg zuletzt ja geklappt hatte.

Negativtrend gestoppt

Dass der kommende Gegner „eklig und kompakt“ spielen wird, damit rechnet auch Holzhausens Sportlicher Leiter Rainer Huss. „Ehingen hat am Wochenende seit langem wieder gewonnen“, weiß Huss. Ein 1:0-Sieg stand gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen. Der erste Sieg seit der Winterpause. „Sie haben vorerst den Negativtrend gestoppt.“

Allerdings will der FC Holzhausen natürlich nicht dafür sorgen, dass dieser Trend lange aufwärts geht. „Es wird nicht einfach werden. Wir müssen wieder geduldig sein. Es gilt, die Leistung der vergangenen Wochen abzurufen, denn weniger als 100 Prozent werden nicht reichen, sondern werden bestraft“, erinnert Huss an das Spiel gegen Schwäbisch Hall vor rund 14 Tagen, als der FCH nach einer guten ersten Halbzeit die Sache etwas schleifen ließ und letztendlich über ein 1:1 nicht hinauskam.

Spiel weniger

„Wenn das Team die 100 Prozent bringt, dann wird es einen Dreier einfahren“, ist sich Huss aber sicher. Auch mit Blick auf das Topspiel nächste Woche Freitag gegen die Young Boys Reutlingen wäre alles andere als ein Sieg zu wenig. „Wir wollen den Abstand nicht größer werden lassen.“ Der liegt aktuell zwar bei neun Punkten, allerdings hat Holzhausen noch ein Spiel weniger als Reutlingen. „Für Reutlingen wäre es kommende Woche natürlich beruhigender, wenn der Abstand noch größer werden würde und sie wüssten, dass sie bei uns auch verlieren könnten“, weiß Huss, dass es wichtig wird, den Druck auf den Gegner hochzuhalten.

Ein Rückkehrer

„Allein den Blick auf nächste Woche zu lenken, wäre aber ein Fehler. Wir richten das Augenmerk zuerst auf das Spiel in Ehingen“, betont Huss aber auch.

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Dafür muss der FCH wahrscheinlich auf Verteidiger Colin Haug verzichten, der sich in einem Zweikampf im Spiel gegen den TSV Berg eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte. „Das Spiel kommt wohl noch zu früh.“ Wieder dabei ist Flavio Vogt, der zuletzt krank gefehlt hatte.