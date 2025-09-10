Verbandsliga: FC Holzhausen siegt spät durch Michel – Drei Spieler fliegen

Drei Platzverweise gab es beim späten Sieg des FC Holzhausen gegen Leinfelden-Echterdingen.

Verbandsliga: Calcio Leinfelden-Echterdingen – FC Holzhausen 1:2 (1:0). Die Begegnung unter Flutlicht mit Absteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen war gleichzeitig auch Duell der Djermanovic Brüder und beide – Vladan auf Holzhausener Seite und Jovan bei Calcio – waren in der Startelf. Jubeln durfte am Ende aber der jüngere Bruder Vladan, allerdings hatte er bereits nach der ersten Hälfte von der Bank aus mitfiebern müssen, nachdem er Gelb-Rot gesehen hatte.

Unsere Empfehlung für Sie Beide Serien reißen Kein Sieger im Topspiel zwischen SV Zimmern und SG Empfingen Die Siegesserie von Zimmern und Empfingen ist mit dem 1:1 am Mittwoch gerissen. Nach chancenarmer erster Halbzeit ging die SGE in Führung, Daniel Thieringer konterte per Traumtor. „Nach der Partie habe ich ein paar graue Haare mehr“, so Seemann schmunzelnd. Der sah ein wildes Spiel und eine starke Moral seines Teams. Denn nach nicht mal zehn Minuten rannte Holzhausen einem Rückstand hinter, später folgte der Platzverweis.

Elfmeter nach Wiederanpfiff

„Ich habe in der Halbzeit zur Mannschaft gesagt, dass ich trotzdem daran glaube, dass wir das Spiel noch drehen können“, sagt der Coach. Direkt nach Wiederanpfiff dann die Wende. Janik Michel wurde im Strafraum gelegt, der Calcio Spieler sah glatt Rot und personell sowie nach Toren herrschte wieder Gleichstand, denn Michel verwandelte den Elfer sicher.

Mit zwei Spitzen (Tim Steinhilber neben Janik Michel) und einer Dreierkette war Holzhausen weiter gut im Spiel. In der 79. sah Calcio nach einem Foul noch die Gelb-Rote Karte. Zehn Minuten später spielte der FCH einen Konter sauber aus. Henry Seeger legte quer auf Michel, der zum 2:1-Siegtreffer einnetzte. FC Holzhausen: Schwenk – Gourgel, Müller, Zogu (79. Vogt), Huss (46. Steinhilber), Michel (90.+3. Hayer), Seeger (87. Haug), Schäuffele, Kurz (46. Grathwol), Konz, Djermanovic. Tore: 1:0 Emilio Amenta (6.), 1:1, 1:2 Janik Michel (47./85.).