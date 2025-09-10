Verbandsliga: FC Holzhausen siegt spät durch Michel – Drei Spieler fliegen

Drei Platzverweise gab es beim späten Sieg des FC Holzhausen gegen Leinfelden-Echterdingen.
Verbandsliga: Calcio Leinfelden-Echterdingen – FC Holzhausen 1:2 (1:0). Die Begegnung unter Flutlicht mit Absteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen war gleichzeitig auch Duell der Djermanovic Brüder und beide – Vladan auf Holzhausener Seite und Jovan bei Calcio – waren in der Startelf. Jubeln durfte am Ende aber der jüngere Bruder Vladan, allerdings hatte er bereits nach der ersten Hälfte von der Bank aus mitfiebern müssen, nachdem er Gelb-Rot gesehen hatte.