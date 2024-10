Verbandsliga: FC Holzhausen mit spätem Tor zurück an die Tabellenspitze

1 Die Flanke von Enrico Huss (links) auf Fabio Pfeifhofer sorgte am Ende gegen die Young Boys Reutlingen für das umjubelte Tor zum Sieg. Foto: Eibner-Pressefoto/Tobias Baur

Der FC Holzhausen hat durch einen Lucky Punch in der Nachspielzeit das Spiel gegen die Young Boys Reutlingen gewonnen und so die Tabellenführung der Verbandsliga zurückerobert.









Young Boys Reutlingen – FC Holzhausen 0:1 (0:0). Türkspor Neckarsulm hatte bereits tags zuvor gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach verloren. Damit war klar, dass der FC Holzhausen sich wieder an Platz eins schieben könnte. Doch in Reutlingen tat sich der FCH nicht leicht. Fabio Pfeifhofer war es, der sein Team bereits in der Nachspielzeit jubeln ließ, als er per Kopf das Tor des Tages erzielte.