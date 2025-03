SF Dorfmerkingen – FC Holzhausen 0:2 (0:1). Der FC Holzhausen macht in der Verbandsliga souverän weiter und hat auch das zweite Spiel nach der Winterpause zu Null gewonnen. Damit bleibt die Mannschaft von Karsten Maier am Tabellenführer Türkspor Neckarsulm dran, der gegen den VfR Heilbronn mit 3:1 gewinnen konnte.

Auf dem engen Kunstrasenfeld in Dorfmerkingen war der FCH von Anfang an voll drin. „Ich denke, der Platz ist sicher 15 Meter schmaler als unserer in Holzhausen“, schätzt Maier. Dadurch entstand ein über 90 Minuten intensives Fußballspiel, das von vielen Zweikämpfen geprägt war.

Doch dabei hatten die Gäste meist die Oberhand, die vor allem Defensiv erneut ganz sicher standen. Offensiv zeigte Holzhausen aber auch direkt, was man zu bieten hat. Für den unter der Woche kranken Janik Michel stand Fabio Pfeifhofer in der Spitze, die Flügel beackerten Henry Seeger und Kevin Müller. Letzterer lief nach fünf Minuten Spielzeit zur Grundlinie durch und flankte in die Mitte, wo Seeger dankender Abnehmer war und zum frühen 0:1 einschob.

Auch danach machte der FCH munter weiter und erspielte sich eine Reihe von Hochkarätern. „Über das Spiel waren das sicher um die sieben Großchancen“, so Maier. Hinten ließe man außer ein paar Ecken selbst nichts zu.

Nach dem Seitenwechsel ließ der Verbandsligazweite nicht nach. Dorfmerkingen verteidigte aber weiterhin stark. „Außerdem hatten sie einen richtig guten Keeper“, fand Maier lobende Worte für Christian Zech, der unter anderem gegen Kevin Müller eine Weltklasse-Parade zeigte.

Hinzu kam ein Schuss von Henry Seeger, der an die Unterkante der Latte knallte. Auch ein Abseitstor wurde zurückgepfiffen. „Das war eine ganz knappe Sache. Im Keller hätten sie sicher ganz genau skalieren müssen“, scherzt Trainer Karsten Maier, der sich über die gute Leistung seiner Mannschaft freute. Diese machte dann den Deckel drauf, nachdem der durchgebrochene Oliver Grathwol im Sechszehner von den Beinen geholt worden war. Pfeifhofer nutzte den Elfmeter zum 0:2 (64.).

Zwei Verletzte

Neben den drei Punkten kehrte der FCH aber auch mit zwei Verletzten aus dem Ostalbkreis zurück. Oliver Grathwol verletzte sich bei einem langen Ball. „Wahrscheinlich irgendwas am Muskel.“

Niklas Schäuffele, der auf der Zehn agierte, musste in der gleichen Aktion mit großen Schmerzen im Knie ausgewechselt werden.

Trainerstimme

Karsten Maier

(FC Holzhausen): „Unterm Strich war es eine gute Mannschaftsleistung und ein sehr gutes Auswärtsspiel von uns. Defensiv haben wir gut gearbeitet und Offensiv haben wir uns viele gute Chancen erspielt. Unter der Woche hatten wir viele Kranke, die teilweise nicht trainieren konnten. Aber wir haben ja einen großen Kader.“