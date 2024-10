Verbandsliga: FC Holzhausen kennt kommenden den Gegner noch gut aus dem Pokal

1 Carlos Konz (links) und der FC Holzhausen wollen nach dem Sieg gegen Heimerdingen auch in Reutlingen weitermachen. Foto: Andreas Wagner

Für Verbandsligist FC Holzhausen gilt es nach den jüngsten Heimsieg, wieder eine Serie zu starten, um den Anschluss an den Tabellenführer zu halten. Dabei kennt der FCH den kommenden Gegner gut.









Link kopiert



Young Boys Reutlingen – FC Holzhausen (Sonntag, 15.30 Uhr). Für die Mannschaft aus dem Sulzer Stadtteil geht es am Sonntag zu einem Team, das sich als Aufsteiger immer besser in der Liga zurechtfindet. In den letzten sechs Spielen haben die Young Boys nur einmal verloren. Mit dem FCH werden sie nach dem deutlich verlorenen Pokalspiel zudem noch eine Rechnung offen haben.