Verbandsliga: FC Holzhausen hat den Relegationsplatz sicher

Dem FC Holzhausen ist Tabellenplatz zwei nicht mehr zu nehmen. Das war allerdings bereits am Tag vor dem Spiel beim TV Echterdingen klar.

TV Echterdingen – FC Holzhausen 0:6 (0:2). Nun ist es fix, der FC Holzhausen hat den Relegationsplatz zur Oberliga sicher. Dafür hatten tags zuvor schon der TSV Oberensingen und Türkspor Neckarsulm gesorgt. Denn im Topspiel der Verbandsliga hatte sich der Erste aus Neckarsulm beim Tabellendritten aus Oberensingen die drei Punkte geschnappt und gleichzeitig dafür gesorgt, dass Oberensingen den FCH in der Tabelle nicht mehr erreichen kann. Durch den Sieg in Echterdingen hat Holzhausen nun sogar 15 Punkte Vorsprung auf den Dritten.

Theoretisch wäre auch noch Rang eins und damit der direkte Aufstieg drin, dafür müsste Türkspor Neckarsulm aber in den kommenden drei Spielen zweimal verlieren. Eher unwahrscheinlich.

Der Pflichtsieg für den FCH beim Tabellenletzten Echterdingen war zu Beginn allerdings hart erarbeitet. In der Anfangsphase vergab der Gast zwei Riesenchancen. Janik Michel schoss zentral vor dem Tor drüber und kurz darauf war Fabio Pfeifhofer nach einer starken Umschaltsituation allein vor dem Tor am Keeper gescheitert.

Echterdingen wurde gefährlich, nachdem der Gast im Mittelfeld zweimal den Ball verlor. Außerdem zeigte der Letzte seine Qualitäten bei Eckbällen. Hiervon gab es einige für die Gastgeber. Gleich zweimal wurde es richtig brenzlich – unter anderem musste Lars Czerwonka auf der Linie retten.

Vor dem Pausenpfiff runter

Allerdings bemühte sich Holzhausen immer mehr um das verdiente Führungstor. Nach 25 Minuten war es dann ein Elfmeter, der das 0:1 einbrachte. Fabio Pfeifhofer war von Torhüter Hasan Kaya regelwidrig gestoppt worden. Aus elf Metern war Janik Michel erneut souverän.

Kurz darauf erhöhte der FCH. Einen Schuss konnte Echterdingens Keeper nicht festhalten, den Abstauber versenkte Kevin Müller. Der musste aber noch vor dem Pausenpfiff runter. Was die Verletzung am Sprunggelenk anbelangt, war noch unklar, wie ernst es ist. Für ihn kam Andrew Addo, der mit seiner ersten Aktion einen Lattenkracher auspackte.

Individuelle Fehler

Nach der Halbzeit und einigen Wechseln brauchten die Gäste etwas, bis sie wieder im Spiel waren. Das 3:0 machte dann aber Janik Michel nach einem Konter. Ab da lief es wieder und der FCH wurde immer stärker. Am Ende waren es auch krasse individuelle Fehler des Gegners und so stand am Ende ein 6:0-Erfolg.

Trainerstimme

Karsten Maier

(Trainer FC Holzhausen): „Zu Beginn haben wir zwei riesige Möglichkeiten verpasst. Nach dem 2:0 haben wir uns etwas schwer getan, das 3:0 nachzulegen. Eine Zeit lang haben wir uns etwas schwer getan, wieder ins Spiel zu kommen. Ab dem 3:0 haben wir es aber sehr gut zu Ende gespielt. Das waren teilweise sehr schön herausgespielte Tore.“

TV Echterdingen – FC Holzhausen 0:6 (0:2)

TV Echterdingen: H. Kaya – L. Milutinovic, M. Mägerle (82. J. Ehret), S. Schmidt (67. I. Oguz), F. Dölker, C. Celiktas, C. Heinrich (68. E. Jonus), R. Fennell, M. Tunjic (75. D. Smiljic), D. Renz, A. Handanagic.

FC Holzhausen: J. Hauser, E. Zogu (63. A. Müller), K. Müller (45.+1. A. Addo), F. Pfeifhofer, J. Michel (78. S. Bok), L. Czerwonka (63. L. Buzhala), H. Seeger, C. Konz, E. Wolf, A. Leyhr (63. L. Skoda), N. Schuon.

Tore: 0:1 Janik Michel (FE, 26.), 0:2 Kevin Müller (31.), 0:3 J. Michel (78.), 0:4 Fabio Pfeifhofer (86.), 0:5 Henry Seeger (88.), 0:6 F. Pfeifhofer (89.).

Schiedsrichter: Janik Wieland.

Zuschauer: 150.