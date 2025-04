FC Holzhausen – FC Esslingen 4:4 (3:2). Der FC Holzhausen startete mit zwei Veränderungen in der Startelf. Lukas Foelsch und Erind Zogu legten für Lysander Skoda und Nils Schuon los. Oliver Grathwol war wieder eine Option auf der Bank. Carlos Konz übernahm die Kapitänsbinde von Schuon.

Die erste Chance gehörte aber den abstiegsgefährdeten Gästen. Der Abschluss aus spitzem Winkel ging einen Meter am Kasten vorbei. Danach kam Fabio Pfeifhofer nach flacher Hereingabe von Kevin Müller relativ frei vor dem Tor der Esslinger zum Abschluss. Sein Schuss wurde aber noch geblockt. Holzhausen spielte extrem offensiv und kam immer besser rein. Müller kam nach einer guten Aktion über Aaron Leyhr erneut zur Großchance, aber Esslingens Keeper parierte großartig (9.)

Lesen Sie auch

Kurz danach ging es wieder über links und plötzlich stand es 2:0. Fabio Pfeifhofer setzte sich stark durch, legte auf den schnellen Kevin Müller und der brachte den Ball wieder zu Pfeifhofer, der ins lange Eck zum 1:0 (13.) abschloss. Direkt nach Wiederanpfiff gab es Elfmeter nach Foul an Erind Zogu. Janik Michel traf abgezockt zum 2:0 (15).

Risikoreicher Offensivfußball

Wer aber dachte, dass Esslingen nun geschlagen war, der wurde überrascht. Bis zur Pause verkürzten die Gäste auf 3:2. Das lag zum einen an der schlechten Chancenverwertung und zum anderen am risikoreichen Offensivfußball des FCH. Nur drei Minuten nach dem 2:0 spielte sich der Gast schön durch, Dogukan Dogan konnte unbedrängt abschließen und es stand 2:1 (18.).

In der 23. Minute wurde Henry Seeger an der Eckfahne gefoult. Erind Zogu brachte den Ball und Lukas Foelsch traf per Flugkopfball zum 3:1. Zogu, der mit Foelsch auf der Sechs spielte, gehörte an dem Nachmittag zu den auffälligsten Spielern. Der FCH kam zu weiteren Großchancen. Besonders der schnelle Kevin Müller war nicht zu bändigen. Seine Bälle von der Grundlinie gerieten teilweise aber zu ungenau.

Unsere Empfehlung für Sie Meisterstück steht kurz bevor SG Sonnenhof Großaspach und Pascal Reinhardt vor spannenden Wochen Die SG Sonnenhof Großaspach steht kurz vor der Meisterschaft in der Oberliga. Trainer Pascal Reinhardt spricht mit uns über die Saison und richtet den Blick auch schon auf das Duell mit dem FC Holzhausen.

Allerdings kam Esslingen noch vor der Pause zum 3:2. Dabei war der Torabschluss fast eine Kopie des ersten Tors der Esslinger und Hauser war erneut machtlos. Andrej Schlecht war rechts weit aufgerückt und über seine Seite rollte die Angriffswelle.

Der FCH kam gut aus der Kabine und Kevin Müller machte nach Vorlage von Janik Michel das schnelle 4:2 (47.). Die Gastgeber standen jetzt besser. Lukas Foelsch blieb eher hinten und insgesamt zeigte man weniger Harakiri-Fußball.

Gegner am Leben gehalten

Allerdings verpasste der FCH es weiterhin, die Chancen zu verwerten. Zwar kontrollierten sie das Spiel, aber hielten den Gegner am Leben. Mit fünf Wechseln versuchte Trainer Karsten Maier die Belastung etwas zu steuern, dabei verzockte man sich aber. Der eingewechselte Oliver Grathwol verletzte sich erneut und so musste Holzhausen ab der 84. Minute in Unterzahl spielen.

In der 83. Minute dann der Anschlusstreffer aus dem Nichts. Nach den vielen Wechseln war das Spiel abgeflacht. Ein erneuter starker Abschluss ließ die Gäste aber noch mal hoffen – zurecht. Über die linke Holzhausener Seite machte Esslingen es in der Nachspielzeit gut, eine flache Hereingabe fand Lukas Glaser, der unbedrängt zum 4:4 abschloss. Nach dem Abpfiff feierten die Gäste, die in der Abstiegszone stehen, den Punkt wie einen Sieg.