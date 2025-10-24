Verbandsliga: FC Holzhausen gewinnt Tempo-Schlacht von Fellbach

Auf ungewohntem Kunstrasen hat der FC Holzhausen zunächst Probleme in Fellbach und gerät in Rückstand. Dann aber kann er die unglaublich temporeiche Partie noch drehen.

SV Fellbach – FC Holzhausen 1:2 (1:1). Die Ankunft am Fellbacher Max-Graser-Stadion hält für den FC Holzhausen eine negative Überraschung bereit: Die Verbandsliga-Partie gegen den Tabellenachten findet nicht wie angekündigt auf dem Rasenplatz statt, sondern auf dem ungewohnten Kunstrasen. Und mit dem haben die Gäste zunächst durchaus ihre Probleme. Konsequenz: Nach einem Ballverlust in der Holzhausener Hälfte marschiert der SV Fellbach in der 7. Minute auf das Tor von Keeper Henning Schwenk, schließt schulbuchmäßig durch Maximilian Bresic ab und geht mit 1:0 in Führung.

Beide Mannschaften begegnen sich auf dem schnellen Kunstrasen mit offenen Visier, es entwickelt sich eine wahre Tempo-Schlacht. Doch auch die Gäste kommen zu ihren Chancen – etwa in der 18. Minute, als der für alle Standards zuständige Nils Schuon einen Freistoß auf den bereitstehenden Janik Michel zieht. Der verfehlt den Ball jedoch um Haaresbreite und kann nur frustriert einen Klimmzug an der Torlatte machen.

Dass der FCH insgesamt ein Chancen-Plus hat, macht sich ganz besonders am Eckballverhältnis deutlich. Hier führen die Gäste in der ersten Halbzeit mit 5:0. Und diese Überlegenheit können sie quasi mit dem Pausenpfiff dann auch in Zählbares ummünzen: Nach einem Pfostenschuss steht Erind Zogu richtig und macht den Ausgleich zum 1:1.

Skoda erzielt Siegtreffer

Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild: Beide Mannschaften halten das Tempo erstaunlich hoch, der FCH behält aber sein Chancen-Plus und ist weiterhin drückend überlegen beim Eckballverhältnis. Fast schon logisch, dass der Holzhausener Führungstreffer (63.) nach einem – natürlich – von Nils Schuon getretenen Eckball fällt. Erfolgreicher Abnehmer im Strafraum: Lysander Skoda.

Der SV Fellbach ließ sich von dem Rückstand jedoch nicht beeindrucken und rannte weiter gegen den FC Holzhausen an. Das eröffnete weitere Chancen für die Gäste – unter anderem durch Erind Zogu (86.), der nach einer Balleroberung den dritten Holzhausener Treffer auf dem Fuß hatte. Nach fünf Minuten Nachspielzeit ist aber klar: Der Vorsprung reicht.

80 Minuten Powerfußball

FCH-Trainer Daniel Seemann fasste nach dem Spiel zusammen: „Die ersten zehn Minuten saßen wir noch gefühlt im Bus. Aber was wir dann 80 Minuten lang abgeliefert haben, war Powerfußball und absolut verdient. Mit der Art und Weise, wie wir gewonnen haben, bin ich sehr zufrieden.“

FC Holzhausen: Henning Schwenk, Julio Leitao Gourgel, Adrian Müller, Erind Zogu, Janik Michel, Flavio Vogt (90. Alexander Harachasch), Lysander Skoda (90. Oliver Grathwol), Niklas Schäuffele, Vladan Djermanovic (83. Jonas Kurz), Colin Haug, Nils Schuon.

Tore: 1:0 Maximilian Bresic (7.), 1:1 Erind Zogu (45.), 1:2 Lysander Skoda (63.).

Schiedsrichter: Max Christian Augustin (Spvgg Oedheim).

Zuschauer: 120.