Verbandsliga: FC Holzhausen gewinnt Tempo-Schlacht von Fellbach

Auf ungewohntem Kunstrasen hat der FC Holzhausen zunächst Probleme in Fellbach und gerät in Rückstand. Dann aber kann er die unglaublich temporeiche Partie noch drehen.
SV Fellbach – FC Holzhausen 1:2 (1:1). Die Ankunft am Fellbacher Max-Graser-Stadion hält für den FC Holzhausen eine negative Überraschung bereit: Die Verbandsliga-Partie gegen den Tabellenachten findet nicht wie angekündigt auf dem Rasenplatz statt, sondern auf dem ungewohnten Kunstrasen. Und mit dem haben die Gäste zunächst durchaus ihre Probleme. Konsequenz: Nach einem Ballverlust in der Holzhausener Hälfte marschiert der SV Fellbach in der 7. Minute auf das Tor von Keeper Henning Schwenk, schließt schulbuchmäßig durch Maximilian Bresic ab und geht mit 1:0 in Führung.