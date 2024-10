Verbandsliga: Ein eigentlich abgestiegener Gegner kommt zum FC Holzhausen

1 Kevin Müller hatte in Reutlingen nach seiner Einwechslung für viel Wirbel gesorgt. Am kommenden Spieltag geht es für ihn und den FC Holzhausen gegen den TV Echterdingen. Foto: Eibner-Pressefoto/Tobias Baur

Der FC Holzhausen hat am Samstag die Gelegenheit, die zurückgewonnene Tabellenführung zu behaupten. Der Gegner ist ein Team, das auch in dieser Saison um den Klassenerhalt ringt.









FC Holzhausen – TV Echterdingen (Samstag, 15.30 Uhr). Ein eigentlich abgestiegener Gegner kommt mit dem TV Echterdingen am Samstag ins Panoramastadion. Denn der Gast hat die Relegation gegen den VfR Heilbronn verloren, war durch den Aufstieg von Calcio Leinfelden-Echterdingen in die Oberliga aber trotzdem in der Verbandsliga geblieben.