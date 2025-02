Verbandsliga-Duell: FC Holzhausen vor letztem Test gegen Ligakonkurrent

1 Henry Seeger, hier im Test gegen die SG Empfingen, ist wieder fit nach seiner Verletzung. Foto: Eibner-Pressefoto/Tobias Baur

In etwas mehr als einer Woche wird es beim Verbandsligisten und Tabellenzweiten FC Holzhausen in der Verbandsliga wieder ernst. Der ultimative Test wartet am Samstag – gegen die Konkurrenz aus der Liga.









Der FC Holzhausen steht vor der Generalprobe, bevor es am 8. März in der Verbandsliga gegen den SSV Ehingen-Süd wieder los geht. Das letzte Spiel vor dem Restart wird am Samstag gegen einen Konkurrenten aus der Verbandsliga stattfinden. Der perfekte Test, denn es geht sogar gegen den Viertplatzierten aus der Liga.