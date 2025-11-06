Verbandsliga: Dieser Holzhausen-Spieler kehrt für das Spiel gegen Heilbronn zurück

Der FC Holzhausen reist mit Rückenwind zum VfR Heilbronn, der trotz dem letzten Tabellenrang für Holzhausens Trainer Daniel Seemann „kein typischer Letzter“ ist.
VfR Heilbronn – FC Holzhausen (Samstag, 14.30 Uhr). Für die Mannschaft von Daniel Seemann steht das nächste Auswärtsspiel vor der Tür, denn der FC Holzhausen bekommt es mit dem VfR Heilbronn zu tun. Das Schlusslicht hat aus seinen 13 Ligaspielen lediglich einen Sieg (4:3 gegen den TSV Weilimdorf) geholt – acht Punkte sind deshalb die bescheidene Bilanz des VfR.