Verbandsliga: Der FC Holzhausen visiert den letzten Heimsieg des Jahres an

Der FC Holzhausen visiert den letzten Heimsieg des Jahres an

1 Der FC Holzhausen möchte die Tabellenführung der Verbandsliga behaupten. Foto: Andreas Wagner

Der FC Holzhausen will nach vier Siegen in Folge auch im letzten Heimspiel des Jahres gegen den TSV Berg seine starke Form bestätigen. Trotz einiger Ausfälle setzt Trainer Karsten Maier auf einen Dreier.









Link kopiert



FC Holzhausen – TSV Berg (Samstag, 14.30 Uhr). Das Team von Karsten Maier führt derzeit die Tabelle der Verbandsliga an. Im letzten Spiel setzte sich der FC Holzhausen mit 7:0 in Pfullingen durch. Allgemein befindet sich der Verbandsligist in einer starken Form, da die letzten vier Partien allesamt gewonnen wurden – drei davon ohne ein einziges Gegentor.