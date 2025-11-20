Verbandsliga: Der FC Holzhausen lobt die TSG Tübingen und trifft auf alte Freunde

Um den Kontakt zur Verbandsligaspitze nicht zu verlieren, wird der FC Holzhausen bei der TSG Tübingen punkten müssen – Daniel Seemann will ein mutigeres Spiel als zuvor sehen.
TSG Tübingen – FC Holzhausen (Freitag, 18.30 Uhr). Das Remis zwischen dem FC Holzhausen und dem FC Esslingen war ein kleiner Wermutstropfen für den FCH, denn während Holzhausen nach einer schweren Verletzung eines Gegenspieler samt Helikoptereinsatz nicht über ein 0:0 hinaus kam, baute Tabellenführer Young Boys Reutlingen den Vorsprung auf fünf Zähler aus.