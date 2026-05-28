Verbandsliga: Der FC Holzhausen hält Spannung vor Relegation weiter hoch

Die Oberliga-Relegation hat der FC Holzhausen bereits sicher, dennoch will der FCH in Esslingen den Rhythmus hochhalten. Zudem steht der mögliche Relegationsgegner inzwischen fest.

FC Esslingen – FC Holzhausen (Samstag, 15.30 Uhr). Für den FC Esslingen und den FC Holzhausen geht es im vorletzten Verbandsligaspiel der Saison tabellarisch um nichts mehr. Die Gastgeber sind abgestiegen, liegen aktuell auf Rang 14 und können maximal noch den elften Platz erreichen. Der Relegationsrang zehn ist dagegen außer Reichweite, der Rückstand auf Calcio Leinfelden-Echterdingen beträgt acht Punkte.

Für die Mannschaft von Daniel Seemann steht Platz zwei bereits fest, ebenso die Teilnahme an der Relegation. „Wir gehen das Spiel wie jedes andere an, wollen ein paar Dinge ausprobieren und allen Spielern Minuten geben, damit wir für die Relegation gewappnet sind. Nach dem verlorenen Pokalspiel hat man zwar einen kleinen Spannungsabfall gemerkt, aber im Fußball musst du immer hungrig bleiben und darfst dich nie ausruhen“, sagt der FCH-Trainer. Mit Blick auf die anstehenden Aufstiegsspiele entspannt sich die personelle Lage beim FC Holzhausen etwas.

Mit Blick auf die anstehenden Aufstiegsspiele entspannt sich die personelle Lage beim FC Holzhausen etwas. Elias Wolf ist wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, während Lars Czerwonka im Urlaub weilt. Adrian Müller trainiert seit dieser Woche ebenfalls wieder mit der Mannschaft, ist für das Spiel gegen Esslingen jedoch noch keine Option.

Heddesheim verzichtet auf die Relegation

Der 1. FC Bruchsal oder der SC Lahr – eines dieser beiden Teams steht am 13. und 21. Juni zwischen dem FC Holzhausen und dem Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg.

Und das, obwohl Bruchsal vor dem letzten Spieltag in der Verbandsliga Nordbaden nur einen Punkt Vorsprung auf den Dritten Fortuna Heddesheim hat. Allerdings: Bereits Ende April hatte Heddesheim in einer Mitteilung in den Sozialen Medien darüber informiert, ein etwaiges Aufstiegsrecht in die Oberliga nicht wahrzunehmen. „Diese Entscheidung beruht auf strukturellen und personellen Gründen: Der derzeitige 1. Vorsitzende wird sein Amt im März 2027 aus Alters- und gesundheitlichen Gründen niederlegen und dem geschäftsführenden Vorstand künftig nicht mehr zur Verfügung stehen. Eine geeignete Nachfolgeregelung ist trotz intensiver Bemühungen derzeit nicht absehbar“, schrieb der Verein. Damit ist klar: Der 1. FC Bruchsal wird der badische Relegationsteilnehmer und trifft am 4. und 7. Juni auf den SC Lahr aus Südbaden. Der Gewinner aus diesen beiden Spielen wird dann der Gegner des FC Holzhausen, der sich als württembergischer Vertreter die erste Stufe der Relegation spart. Kurios: Auch in der Vorsaison wurde Bruchsal Vizemeister in der badischen Verbandsliga, verzichtete jedoch aufgrund von Spielermangel im Saisonfinale auf die Teilnahme an der Relegation. Weil damals auch der Dritte – der diesjährige Meister 1. FC Mühlhausen – nicht an den Aufstiegsspielen teilnehmen wollte, stellte der Badische Verband kein Team zur Relegation.