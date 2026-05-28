Verbandsliga: Der FC Holzhausen hält Spannung vor Relegation weiter hoch

Die Oberliga-Relegation hat der FC Holzhausen bereits sicher, dennoch will der FCH in Esslingen den Rhythmus hochhalten. Zudem steht der mögliche Relegationsgegner inzwischen fest.
FC Esslingen – FC Holzhausen (Samstag, 15.30 Uhr). Für den FC Esslingen und den FC Holzhausen geht es im vorletzten Verbandsligaspiel der Saison tabellarisch um nichts mehr. Die Gastgeber sind abgestiegen, liegen aktuell auf Rang 14 und können maximal noch den elften Platz erreichen. Der Relegationsrang zehn ist dagegen außer Reichweite, der Rückstand auf Calcio Leinfelden-Echterdingen beträgt acht Punkte.