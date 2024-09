Verbandsliga: Dem FC Holzhausen ist die Favoritenrolle egal

1 Erin Zogu möchte seine Qualitäten auf dem Platz zeigen. Foto: Sebastian Reese

TSG Tübingen – FC Holzhausen (Freitag, 19 Uhr). Die Mannschaft von Karsten Maier bestreitet am Freitagabend den vierten Spieltag der Verbandsliga gegen die TSG Tübingen. Der FC Holzhausen geht als Tabellenführer in diese Partie – die Gastgeber sind im Moment auf Rang 13. Somit ist der FCH ganz klar in der Favoritenrolle, aber das spielt für den Trainer der Holzhausener, Karsten Maier, keine Rolle: „Es ist egal ob wir als Favorit in das Spiel gehen oder nicht. Es erwartet uns eine schwere Aufgabe, die wir erfolgreich lösen wollen.“