Verbandsliga: Das möchte der FC Holzhausen gegen die SF Schwäbisch Hall vermeiden

1 Der FCH (in Rot-Schwarz) möchte die heimstarken SF Schwäbisch Hall bezwingen. Foto: Andreas Wagner

Der FC Holzhausen trifft am Wochenende auf die SF Schwäbisch Hall, die im eigenen Stadion immer gut abliefern. Dennoch möchte das Team von Karsten Maier seinen guten Saisonstart weiterführen.









SF Schwäbisch Hall – FC Holzhausen (Samstag, 14 Uhr). Der FCH hatte bisher einen überragenden Saisonstart, denn aus sieben Spielen holte man 18 Punkte. Der einzige Fleck in der Bilanz ist die Niederlage in Balingen. Aber auch von dieser erholte sich das Team von Karsten Maier ziemlich gut, und konnte am vergangenen Wochenende gegen Heilbronn wieder gewinnen.