Verbandsliga: Bleibt Holzhausens Mauer wieder stabil?

Am Samstag (15 .30 Uhr) empfängt der FC Holzhausen den nächsten Verbandsliga-Gegner. Diesmal geht es gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach.
FC Holzhausen – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (Samstag, 15.30 Uhr). In der Verbandsliga kommt es am dritten Spieltag zum Duell zwischen dem FC Holzhausen und der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Der FCH geht mit ordentlich Selbstbewusstsein in die Partie. Wettbewerbsübergreifend steht die Panorama-Truppe bei fünf Siegen aus ebenso vielen Spielen und einer Torbilanz von 20:1.