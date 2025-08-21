Verbandsliga: Bleibt Holzhausens Mauer wieder stabil?

Am Samstag (15 .30 Uhr) empfängt der FC Holzhausen den nächsten Verbandsliga-Gegner. Diesmal geht es gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach.

FC Holzhausen – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (Samstag, 15.30 Uhr). In der Verbandsliga kommt es am dritten Spieltag zum Duell zwischen dem FC Holzhausen und der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Der FCH geht mit ordentlich Selbstbewusstsein in die Partie. Wettbewerbsübergreifend steht die Panorama-Truppe bei fünf Siegen aus ebenso vielen Spielen und einer Torbilanz von 20:1.

Eine Woche zum Vergessen

Auch die TSG ist stark in die Saison gestartet, musste zuletzt aber einen Rückschlag hinnehmen: Nach zwei 2:0-Siegen im Verbandspokal folgte am Dienstag ein deutliches 1:5-Aus gegen den TSV Bernhausen. In der Liga gelang dem Team von Patrick Faber zunächst ein 3:1-Auftaktsieg, ehe es eine knappe 0:1-Heimpleite gegen den Absteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen setzte.

In der vergangenen Spielzeit gewann Holzhausen beide direkten Duelle (2:1 und 1:0). Der Vorjahressechste aus Aalen verfügte mit 36 Gegentoren jedoch über die zweitstärkste Defensive der Liga – ganz im Gegensatz zum amtierenden Vizemeister Holzhausen, der 44 Treffer hinnehmen musste.

Besonders interessant wird daher sein, wie sich die Abwehrreihen diesmal schlagen: Anders als im Jahr zuvor, ist Holzhausens Defensive mittlerweile jedoch zur eigenen Waffe geworden. Unter Neucoach Seemann kassierte der FCH in fünf Pflichtspielen nur ein Gegentor.

Bittere Prognose für Tim Zölle

Nicht mitwirken kann allerdings Sommerneuzugang Tim Zölle. Der ehemalige Kapitän des FC 08 Villingen zog sich vor zwei Wochen eine schwere Kniescheibenverletzung zu und muss operiert werden. Laut Seemann wird der 26-Jährige „die nächsten Monate ausfallen“.

Zu einer Prognose wollte sich der Trainer noch nicht hinreißen lassen – vor allem nicht nach erst zwei absolvierten Spieltagen: „Ich traue grundsätzlich jedem Gegner alles zu. Es ist erst der Anfang der Saison, deshalb ist es schwer einzuschätzen, was auf uns zukommen wird.“ Zudem betont er: „Wir konzentrieren uns auf uns selbst.“

Im Training lag der Fokus zuletzt nicht auf dem Spiel gegen den Ball, sondern mit. Für Seemann ist es zudem „kein definiertes Ziel, zu Null zu spielen“. Vielmehr fordert er von seiner Mannschaft, „als Einheit gegen den Ball zu arbeiten“. Trotzdem weiß auch der Coach: „Wenn dann am Ende die Null steht, ist das sehr gut.“