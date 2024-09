1 Augen zu und durch: Die TSG Balingen II siegte zuletzt. Foto: Kara

Die U23 der TSG Balingen spielt in dieser Woche bereits am Freitag (19.30 Uhr) in Heimerdingen. Trainer Philipp Wolf hat mit uns über die Begegnung gesprochen.









Es sind spannende Tage für die U23 der TSG Balingen in der Verbandsliga: Empfing man am vergangenen Sonntag noch den Tabellenführer FC Holzhausen und siegte am Ende 4:3, steht nun das Auswärtsspiel beim Tabellenletzten an.