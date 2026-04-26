Verbandsliga: 4:0 – U21 des FC 08 Villingen überrascht gegen Kuppenheim

Was für ein Nachmittag für den Tabellenletzten: Nach elf Niederlagen hintereinander haben die U21-Kicker der Villinger gegen Kuppenheim den Bock umgestoßen.
Verbandsliga: FC 08 Villingen 2 – SV 08 Kuppenheim 4:0 (2:0). Verdienter dritter Sieg, starker Auftritt und lange Gesichter bei den Gästen: Die Kuppenheimer stecken nun tiefer denn je im Tabellenkeller und es droht nach 2014 wieder einmal der Sturz in die Landesliga. Den haben die tapferen Nullachter rein rechnerisch noch einmal abgewendet und nun zehn Zähler Rückstand auf den ESV Südstern Singen. Der muss nebenbei am Pfingstmontag noch in den Friedengrund. Sich selber belohnt für die guten Leistungen der letzten Wochen ohne Punkte könnten die Villinger den SVK nun mit in den Abgrund reißen.