Verbandsliga: 4:0 – U21 des FC 08 Villingen überrascht gegen Kuppenheim

Was für ein Nachmittag für den Tabellenletzten: Nach elf Niederlagen hintereinander haben die U21-Kicker der Villinger gegen Kuppenheim den Bock umgestoßen.

Verbandsliga: FC 08 Villingen 2 – SV 08 Kuppenheim 4:0 (2:0). Verdienter dritter Sieg, starker Auftritt und lange Gesichter bei den Gästen: Die Kuppenheimer stecken nun tiefer denn je im Tabellenkeller und es droht nach 2014 wieder einmal der Sturz in die Landesliga. Den haben die tapferen Nullachter rein rechnerisch noch einmal abgewendet und nun zehn Zähler Rückstand auf den ESV Südstern Singen. Der muss nebenbei am Pfingstmontag noch in den Friedengrund. Sich selber belohnt für die guten Leistungen der letzten Wochen ohne Punkte könnten die Villinger den SVK nun mit in den Abgrund reißen.

Perfekter Start Dabei erwischte der FC 08 den perfekten Start: Keine 180 Sekunden waren gespielt, als Koray Bozkirli nach einer Balleroberung der Mitspieler einen schönen Pass in die Riefe bekam und ins lange Eck abschloss – 1:0. Die Villinger blieben konzentriert, arbeiteten die langen Bälle der Gäste weg und legten selber nach. In der 30. Minute nutzte Mikail Uyanik eine Überzahl gekonnt aus und erhöhte mit einem platzierten Schuss auf 2:0.

Torpremiere für Phillip

Die eigene gute Chancenverwertung und eine disziplinierte Vorstellung brachten die Hausherren in den zweiten 45 Minuten schnell auf die Siegerstraße. Nach einem schönen Angriff über Außen bekam A-Junioren-Spieler Melvin Phillip den Ball und vollendete sehenswert, in dem er den Kuppenheimer Schlussmann Max Bachmaier umkurvte und zum 3:0 einschob – sein erster Treffer bei den Aktiven.

Zwei Minuten später kassierten die Kuppenheimer eine Gelb-Rote Karte und mussten die letzten 20 Minuten in Unterzahl spielen (71.). Kurz vor dem Ende machte Ivan Kryvytski mit einer schönen Einzelleistung den Deckel zum 4:0 drauf, als er den Ball ins lange Ecke setzte (85.).

Große Freude bei Ikiz

Villingens Co-Trainer Bora Ikiz freute sich riesig „für die Jungs, weil sie sich endlich einmal belohnt haben. Wir nutzten unsere Chancen perfekt und haben natürlich von der frühen Führung profitiert. In der Pause war die Devise, direkt vorsichtig einen Gegentreffer vermeiden. Insgesamt haben die Jungs es dann hervorragend gemacht und einen auch in der Höhe verdienten Sieg herausgespielt.“

Statistik

FC 08 Villingen 2: Ehmann – Jo. Spät, Bruno, Laatsch (65. Faas), Bozkirli (58. Phillip, Gettinger (86. Vurusic), Märländer, Barth (90. Hauber), Kryvytskyi, Uyanik, Savic (76. Bello).

Tore: 1:0 Koray Bozkirli (3.), 2:0 Mikail Uyanik (30.), 3:0 Melvin Philip (68.), 4:0 Ivan Kryvytski (85.).

Schiedsrichter: Robert Franke (Oberhamersbach).

Gelb-Rot: SVK (71.).

Gelbe Karten : 2/3.

Zuschauer: 150.