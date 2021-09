1 Erik Törtelyi (links) wurde in der zweiten Halbzeit für Fabio Chiurazzi eingewechselt. Foto: Eich

Verbandsliga: 0:4 beim Offenburger FV

Villinger U21 fehlt beim 0:4 in Offenburg die Durchschlagskraft

Offenburger FV – FC 08 Villingen U21 4:0 (2:0). Klare Sache beim Aufstiegs-Mitfavoriten: Die nun drei Spiele sieglose Villinger U21 erwischte keinen guten Tag und kassierte nach 90 Minuten eine verdiente Niederlage. Offenburg kehrte mit dem fünften Saisonsieg wieder zurück in die Erfolgsspur.

Die Gäste begannen sehr defensiv und standen in den ersten 30 Minuten sehr gut gegen fußballerisch überlegene Offenburger. Allerdings kamen die Nullachter danach nicht mehr so richtig in die Zweikämpfe, was letztlich den kleinen Unterschied im Vergleich zum Gastgeber ausmachte.

Dieser agierte mit Geduld und Beharrlichkeit, bis sich in der 38. Minute nach zuvor vergebenen Chancen der (Tor-)Knoten durch Jacob Harter zum 1:0 löste. Nach einem individuellen Fehler der U21 hatte der OFV im Sechzehner Druck gemacht: Harter schoss eiskalt aus 14 Metern in den Winkel.

Offenburg blieb weiter dran, legte in der 44. Minute nach. 20 Meter vor dem 08-Tor hatte der OFV zunächst einen Zweikampf gewonnen. Das folgende Zuspiel in die Gasse landete bei Marco Petereit. Dieser fackelte nicht lange und traf aus 20 Metern zum 2:0 ins lange Eck. So kurz vor der Pause war dies ein Genickschlag für den Gast.

Es sollte nach dem Seitenwechsel schnell noch schlimmer kommen: In der 52. Minute spielten die Hausherren einen Steilpass in die Spitze. Elias Esslinger, erst zur Pause eingewechselt, konnte 08-Keeper Lavdrim Amiti umkurven, brauchte dann den Ball nur noch zum 3:0 einschieben.

Die Partie war entschieden, obwohl Villingen in der zweiten Halbzeit Phasen mit mehr Ballbesitz hatte, sich nie aufgab. Es fehlten aber Ideen im Spiel nach vorne und die Durchschlagskraft im gegnerischen Strafraum. Jacob Harter legte in der 74. Minute sogar noch das 4:0 nach.