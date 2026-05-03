Verbands- und Landesliga Südbaden: Königsfeld und Aasen lassen es krachen – Chaos und Abbruch bei Plavci-Elf

Während Landesligist Königsfeld beeindruckt und Aasen große Moral beweist, ist die Verbandsliga-U21 des FC 08 chancenlos. Ein Ex-Nullachter verlässt mit Singen vorzeitig das Feld.
Verbandsliga: FC Teningen – FC 08 Villingen II 3:0 (2:0). Wie erwartet unterlag der Tabellenletzte beim Spitzenreiter. „Die Jungs haben alles gegeben und dagegengehalten. Wir hatten eine sehr junge Mannschaft mit vielen U19-Spielern auf dem Platz“, erklärte Spielertrainer Frederick Bruno. „Insgesamt kamen wir gut ins Spiel und sind defensiv sicher gestanden.“