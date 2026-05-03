Verbands- und Landesliga Südbaden: Königsfeld und Aasen lassen es krachen – Chaos und Abbruch bei Plavci-Elf

Während Landesligist Königsfeld beeindruckt und Aasen große Moral beweist, ist die Verbandsliga-U21 des FC 08 chancenlos. Ein Ex-Nullachter verlässt mit Singen vorzeitig das Feld.

Verbandsliga: FC Teningen – FC 08 Villingen II 3:0 (2:0). Wie erwartet unterlag der Tabellenletzte beim Spitzenreiter. „Die Jungs haben alles gegeben und dagegengehalten. Wir hatten eine sehr junge Mannschaft mit vielen U19-Spielern auf dem Platz“, erklärte Spielertrainer Frederick Bruno. „Insgesamt kamen wir gut ins Spiel und sind defensiv sicher gestanden.“

Dennoch führte ein Angriff über die rechte Seite mit einem Schuss ins kurze Eck zur frühen 1:0-Führung durch Stephan Stübbe (12.). Kurz vor der Pause legte Torjäger Max Resch das 2:0 nach. Er war es auch, der in der 55. Minute mit seinem 27. Saisontor für den 3:0-Endstand sorgte.

Statistik

Tore: 1:0 Stübbe (12.), 2:0, 3:0 Resch (45., 55.). Zuschauer: 250. Schiedsrichter: Pascal Ganer (Colmar).

Der Spielabbruch

Beim Abstiegsduell SV Linx gegen den kriselnden ESV Südstern Singen gab es in der Pause einen Spielabbruch. Beim Stand von 3:0 und nach zwei Platzverweisen für Singen (Rot 31., Gelb-Rot 45.) wollte Gäste-Trainer Yusuf Arslan offenbar nicht mehr weiterspielen und nahm sein Team vom Feld. Die Gäste fühlten sich von Schiedsrichter Tim Walter benachteiligt.

Damit geht es bei den Hohentwielern um den Ex-Nullachter Nedzad Plavci weiter bergab. Sieben sieglose Partien mit 21 Gegentoren dürfte nun eine 0:3-Wertung folgen. Der Club hat in dieser Spielzeit bereits fünf Trainer verschließen.

Landesliga:FC Königsfeld – Hegauer FV 4:0 (0:0). Mit einer überzeugenden Leitung haben die Hausherren einen Verfolger im Kampf um den zweiten Platz abgeschüttelt. Die Königsfelder erwiesen ich sich hierbei in der Offensive eiskalt. Mit nun 50 Punkten zog der FCK mit Pfaffenweiler gleich.

FC Königsfeld – Knoten platzt

In der ersten Hälfte agierten beide Teams noch mit vielen langen Bällen. Dabei gab es nur wenige Möglichkeiten. Besser lief es nach der Pause: Erst verpassten aber Nico Kroh (49.) und Alieu Sarr per Kopf (53.) den Führungstreffer. Luis Hugger vergab bei einem Konter im Gegenzug für die Hegauer.

Dann platzte der Knoten in der 56. Minute. Einen schönen Spielzug über Theo Blankenburg und Felix Fehrenbach schloss Sarr überlegt zum 1:0 ab.

Kaum war wieder angepfiffen, wurde Blankenburg im HFV-Strafraum von den Beinen geholt. Fehrenbach verwandelte den Strafstoß zum 2:0 (60.). Dieser Doppelschlag war der Knackpunkt. Torwart Joel Reichel verhinderte gegen Blankenburg Treffer Nummer drei (61.).

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In der Folgezeit entschied der FCK die Partie. Gianluca Scudieri bereitete mustergültig vor und Sarr netzte via Innenpfosten zum 3:0 ein (77.). Wieder nur sieben Minuten später ließ Sait Hamurcu sogar dass 4:0 folgen (84.). Mit einem listigen Heber aus gut 45 Metern hätte er beinahe Reichel noch zum 5:0 überlistet (83.).

Statistik

Tore: 1:0, 3:0 Alieu Sarr (56., 77.), 2:0 Felix Fehrenbach (FE/66.), 4:0 Sait Hamurcu (84.). Schiedsrichter: Pascal Heller (Riedheim). Zuschauer: 220.

SV Aasen

SpVgg F.A.L. – SV Aasen 3:4 (2:2). Mit einer starken Moral setzte sich der Aufsteiger im Linzgau am Ende verdient durch. „Wir waren 90 Minuten die klar bessere Mannschaft. Es ist nicht untertrieben, wenn ich sage, dass wir zur Pause hätten mit 5:0 führen können, ja müssen. Da war alles dabei: Latte, Pfosten, der Torwart wehrt ab, der Ball geht rüber. Und dann sind wir aus dem Nichts mit 0:2 im Rückstand. Doch die Moral und Einstellung hat bei allen gestimmt. Deshalb haben wir die Partie noch zu unseren Gunsten gedreht“, meinte Spielertrainer Tevfik Ceylan.

Thomas Stiglmeir köpfte das wichtige 3:2 für Aasen. Foto: Rohde

Nach zwei Treffern ohne Ansage durch Robin Karg (17., 27.) sorgte Tim Stolz vor der Pause für zwei Tore. Beim 2:1 legte ihm Paul Hall für einen Flachschuss auf (35.), das 2:2 nur 120 Sekunden später chippte er im Strafraum über Schlussmann Gregor Rommelbacher (37.).

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Nach der Halbzeit brachte Thomas Stiglmeir per Kopf bei einer Ecke Aasen mit 3:2 in Führung (46.). Tevfik Ceylan stellte in er 76. Minute auf 2:4. Frickingen konnte über Mark Burgenmeister nur noch auf 3:4 verkürzen (83.).

Statistik

Tore: 1:0, 2:0 Robin Karg (17., 27.), 2:1, 2:2 Tim Stolz (35., 37.), 2:3 Thomas Stiglmeir (46.), 2:4 Tevfik Ceylan (77.), 3:4 Mark Burgenmeister (83.). Schiedsrichter: Tim Worringer (Rielasingen). Zuschauer: 220.